Bianca, dezvăluiri incredibile: "Dani Mocanu mi-a cerut să mă prostituez pentru el"

Dani Mocanu ar fi obligat-o să se prostitueze, iar pentru că ea a refuzat, celebrul artist ar fi trecut la... răzbunare! Sunt acuzaţiile extrem de grave pe care le face cea care i-ar fi fost iubită artistului, timp de doi ani şi jumătate.

Acum, tânăra e disperată, deoarece, susţine ea, regele youtube-ului ar teroriza-o şi ar ameninţa-o cu moartea. Bianca Niculai, tânăra care ar fi ameninţată de Regele Youtube-ului, a fost invitată la Acces Direct, unde a povestit despre relaţia pe care ar fi avut-o cu Dani Mocanu.

Blondina în vârstă de 18 ani a povestit că a avut o relaţie cu celebrul manelist de când ea avea 15 ani şi jumătate, iar la un moment dat, tânăra ar fi apărut şi în câteva dintre videoclipurile lui Dani Mocanu.

În plus, în platoul Acces Direct, Bianca a povestit că Dani Mocanu ar fi ameninţat-o şi, mai mult decât atât, i-ar fi propus să se prostitueze.

"Am fost cu el de la 15 ani jumate. Nu am locuit împreună, dar plecam cu el la evenimente. La un moment dat am şi dansat la evenimente. El s-a purtat ok la început, dar la sfârşitul relaţiei eu urmam să fac 18 ani şi îmi spunea direct că vrea să mă prostituez pentru el. Credeam că glumeşte la început. El mai făcea asta şi cu alte fete", a spus Bianca la Acces Direct.

În emisiune a intervenit şi Dani Mocanu, care a ţinut să-şi spună propria variantă. Dani Mocanu spune că nu a avut nicio relaţie cu Bianca şi nu se pune problema ca el să o fi pus să-şi vândă trupul.

"De ce mă acuză de aceleaşi prostii din nou după un an şi jumătate? Ea nu a avut nicio relaţie cu mine şi nu am ameninţat-o că postez niciun filmuleţ", a spus Dani Mocanu la "Acces Direct".