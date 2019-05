Bianca Drăgușanu a dat vestea cea mare în direct la TV: Încă două fetiţe

Bianca Drăgușanu a fost invitată joi în emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D. Vedeta a venit însoțită de două dintre cele mai importante persoane din viața ei: mama și fetița ei, Sofia Natalia. Bianca este singură, dar nu face o tragedie din asta. După despărțirea de Alex Bodi, Drăgușanca este convinsă că va ieși din nou soarele pe strada ei. Fosta prezentatoare de televiziune a vorbit foarte frumos despre fostul soț, Victor Slav.

"Le am pe ele alături, nu am nevoie de nimic altceva. Toate merg bine, Dzeu le așază pe toate. Fericirea mea nu depinde de altcineva. Oamenii cei mai importanți pentru mine sunt mama și Sofia. Ca orice femeie, îmi doresc stabilitate, o familie. Nu consider că m-am născut pe jumătate. Nu am nevoie de jumătăți în viața mea. Am cunoscut un singur bărbat în viața mea: este vorba despre Victor Slav, tatăl copilului meu. Restul au fost experiențe din care eu am avut ce învăța. Dzeu îmi trimite acești oameni în viața mea cu un scop. Acum sunt liniștită, sunt echilibrată, am un copil sănătos. Nu am de ce să dau explicații cuiva de ce se întâmplă lucruri în viața mea. După fiecare furtună, apare soarele. Aștept să-mi întâlnesc sufletul pereche, dacă există! Mama m-a învățat să am încredere în Dumnezeu, să știu că ea mă iubește. Mama e îngerul meu păzitor. Al meu și al Sofiei", a spus Bianca Drăgușanu la Teo show.

Bianca Drăgușanu are o fetiță frumoasă și sănătoasă și mărturisește că se gândește să mai rămână însărcinată.

"Dacă până acum câțiva ani spuneam că nu mai vreau copii, că Sofia e destul, că sarcina e grea, deși nu a părut grea la mine. Mi-aș dori să am un Crăciun cu o masă mare, cu copii mulți. Parcă ar fi frumos la un moment dat. Încă două fetițe. Cum să fie bărbatul cu care să fac doi copii? Înalt, puternic, echilibrat, un bărbat care știe ce vrea. Nu insinuez nimic! Nu fac planuri, Dumnezeu are grijă. Povesteam cu o prietenă zilele trecute, că ziceam acum vreo 10 ani că nu vreau copii. Mă uit la ea și spun că încă doi nu ar strica", a spus Bianca Drăgușanu.