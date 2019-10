Bianca Drăguşanu a primit o VESTE CRUNTĂ. Dezastru uriaş pentru fosta asistentă TV

Bianca Drăgușanu a înfiinţat în 2014 firma "Bella Dream Star SRL", prin care este derulată afacerea din magazinul care vinde ţinute elegante pentru seară şi nuntă.

"Rochiile de mireasa se adreseaza femeilor care prefera eleganta si, in acelasi timp, stilul putin nonconformist, care le invaluie in mister. Rochiile de seara realizate in atelierul meu sunt facute pentru cele mai exigente cliente, calitatea finisajelor si materialelor sunt de exceptie", declarat acum ceva timp Bianca Drăguşanu.

Conform informațiilor de la Ministerul de Finanţe, valabile pentru 2018, rezultatele finaniare sunt dezastruoase în comparaţie cu cele din 2017. Concret, profitul net a fost de 156.924 de lei, de trei ori mai mic decât cel din anul precedent. În plus, în 2018, firma Biancăi Drăgușanu are datorii de 641.125 de lei, de aproape 25 de ori mai mari decât cele de la finalul lui 2017.