Bianca Drăguşanu, primele declaraţii despre al doilea copil. Cine va fi TATĂL

Bianca Dragusanu este intr-o noua relatie. Dupa despartirea de Victor Slav, s-a combinat cu Tristan Tate, relatie care a durat extrem de putin. Si-a regasit linistea si iubirea in relatia cu Alex Bodi, de care Bianca Dragusanu s-a despartit deja de cateva ori, la finele lui 2018.

Alex Bodi şi-a golit cardul! Suma colosală cheltuită pentru a o recuceri pe Bianca Drăguşanu

"Am mai spus despre Victor că este un bărbat extraordinar și tocmai de asta este tatăl copilului meu, dar poate la anul pe vremea asta o să mai am un copil cu un alt bărbat. Eu cu Victor am încheiat relația de comun acord, am rămas prieteni. El și-a făcut altă relație, eu sunt acum într-o altă relație", a spus Bianca Drăguşanu.

Bianca Dragusanu a marturisit ca relatia cu Victor Slav este mai buna acum, decat in perioada in care au fost sot si sotie sau iubit si iubita: "Relația între mine și Victor este foarte frumoasă. Este o relație normală. Suntem părinții unui copil minunat de care știm să ne bucurăm împreună și cred că acesta este cel mai important lucru. Ne înțelegem mai bine decât când eram împreună".