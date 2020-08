"Biblioteca de cartier", un proiect prin care se asigură cărţi pentru copiii din mediile defavorizate

"Biblioteca de cartier" face parte dintr-un proiect mai amplu, Fiecare contează, o asociaţie culturală care duce cărţi copiilor din mediu rural.

"Ideea a apărut în momentul în care am văzut că sunt foarte mulţi copii care ar avea nevoie de cărţi, rechizite, în câteva cuvinte, acces la educaţie. În mediul rural situaţia este foarte gravă şi a aştepta să pice ceva, de undeva de sus, din partea statului, sunt şanse mici să se întâmple.

Când fiul meu a crescut un pic mai mare, am început să îi cumpăr cărţi. Am intrat într-o librărie şi am văzut cât costă cărţile pentru vârsta lui şi pentru cei mai mari. Am realizat atunci că şi pentru părinţii unui copil din clasa de mijloc este greu să îi cumpere un număr mare de cărţi. La 20 de lei, în medie, cartea, pentru cinci, şase cărţi laşi în jur de 100, 120 de lei. Mult. Am început alături de o prietenă din localitatea Căscioarele să strângem cărţi pentru copii, după ce, în prealabil, i-am întrebat pe elevii de la şcoala de acolo de ce cărţi au nevoie. Fiecare a scris ce dorinţă are pe un bileţel şi am făcut publică această listă pe internet cu doleanţele elevilor de la şcoala din Căscioarele.

Apoi, după acest experiment reuşit, în care am adunat pentru cei din Căscioarele mare parte din ce îşi doreau, am mers mai departe, la alte trei sate din jurul Snagovului, în trei şcoli din Gruiu, Lipia şi Siliştea. Am adunat în jur de 300 de bileţele de la elevi. O cerere foarte mare, care în prima fază ne-a speriat. Am făcut şi aici o listă pentru a solicita pe internet ajutor şi unii oameni au făcut donaţii. Astfel s-au strâns toate cărţile, poate chiar mai multe decât solicitaseră copiii şi am plecat cu sute de cărţi spre ei. Deci, ideea de bază este că noi, ca asociaţie, nu putem exista fără comunitatea din jurul nostru şi fără sprijinul ei", descrie Ioana Cărtărescu Petrică ideea care a stat la baza proiectului său pentru opinianationala.ro.

Citeste si STUDIU 40% dintre elevii de la ţară nu au participat la orele online. 40% dintre părinţi nu au reuşit să asigure alimentele de bază

Iniţiatoarea este de părere că proiectul său va aduce o schimbare în viaţa celor defavorizaţi, care nu îşi permit să cumpere cărţi, deşi îşi doresc să citească.

"Desi schimbarea pe care o propunem nu este nici rapida, nici spectaculoasa, ea ofera o sansa la o viata mai buna nu doar celor care beneficiaza de ajutor, ci si celor care il ofera, neexistand o tratatie mai buna pentru minte si suflet decat constiinta faptului ca la sfarsitul zilei, ai contribuit la schimbarea unor lumi", spune Ioana.

"Biblioteca de cartier" a fost apreciată pozitiv şi de cunoscutul om de televiziune Alex Dima.

"Intr-un Bucuresti destul de gri, cu accente triste in foarte multe locuri, sa gasesti in strada un dulap, viu colorat, plin cu reviste si carti, e o rupere de ritm, fericita. Ioana Cartarescu Petrica este "vinovata" pentru aceasta intamplare. Iese zambind din curte si incepe sa povesteasca, plina de optimism, cum la poarta ei, de aproape un an, oamenii iau si lasa carti, gratis. Aflarea acestui loc m-a lasat cu o stare de bine, cu sentimentul ca suntem pe drumul cel bun, ca se intampla si la noi lucruri, ca exista si oameni frumosi", scrie Alex Dima pe Facebook.