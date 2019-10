Articol publicat in: Societate

BIG BROTHER în România. Camere de supraveghere pe stâlpii de iluminat public

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Sistemele de supraveghere a traficului ar urma să fie instalate și pe stâlpii de electricitate. Un proiect de lege prin care acești stâlpi de electricitate ai tuturor companiilor, de stat sau private, să fie considerați proprietate publică, se află în atenția Senatului. Autoritățile care vor să pună camera de monitorizare pe stâlpii de electricitate de pe marginea drumului sunt nevoite să achite companiilor care dețin stâlpii sume mari constând în chirie pentru fiecare stâlp folosit, potrivit legislației actuale. Unele primării beneficiază chiar de finanțări nerambursabile pentru astfel de proiecte de sisteme video de supraveghere, dar trebuie să achite proprietarilor stâlpilor de electricitate chiria pentru aceste servicii, scrie legestart.ro Inițiatorii propunerii legislative susțin că stâlpii de electricitate sunt, în cea mai mare parte, construiți și instalați înainte de 1989, astfel că actualii proprietari, companiile private sau de stat care dețin stâlpii, îi au în folosință tot din patrimonial statului, al operatorului de energie. ”În înțelesul prezentei legi, sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comandă, automatizare, măsurare, supraveghere video utilizate pentru iluminatul public“, se arată în proiect. Votul final în cazul acestui proiect îi revine Camerei Deputaților. loading...

