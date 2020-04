BILANŢUL CORONAVIRUS în România a ajuns la 3613. 430 de noi cazuri de COVID-19 în ultimele 24 de ore, 141 decese în total

Pe teritoriul României, au fost confirmate 3.613 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 329 au fost declarate vindecate și externate. 15.252 de persoane se află în carantincă instituţionalizată, iarl alte 113.449 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. Numărul deceselor cauzate de coronavirus a ajuns la 141.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 36.092 de teste.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 893 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 4.164 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

Prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost întocmite, până în prezent, 300 de dosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal.

Polițiștii și jandarmii au depistat, în ultimele de 24 de ore, 7.824 de persoane care nu au respectat măsura privind restricţionarea circulaţiei. Acestora le-au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, în valoare de 15.917.600 de lei.

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, până în prezent, 317 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 129 în Spania, 152 în Italia, 15 în Franța, 8 în Germania, 4 în Marea Britanie, 2 în Namibia, 2 în Indonezia și câte unul în Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Belgia și SUA. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 26 de cetățeni români aflați în străinătate, 9 în Italia, 7 în Franța, 4 în Marea Britanie, 5 în Spania și unul în Germania, au decedat.

O nouă ordonanţă militară

Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat sâmbătă, la finalul unei şedinţe operative la care au participat ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, şi ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, că o nouă ordonanţă militară urmează să fie prezentată în cursul zilei, aceasta fiind aproape definitivată.

"Am evaluat situaţia, am pregătit elementele pentru o nouă ordonanţă militară, care va fi prezentată de echipa de la MAI în cursul zilei de astăzi, am făcut evaluarea... Cu siguranţă vă vor fi prezentate măsurile, ea practic e aproape în forma finală, ordonanţa. Am evaluat intrările în ţară, am evaluat capacitatea de carantinare", a spus Ludovic Orban.

El a menţionat, de asemenea, că se vor lua măsuri speciale pentru oraşul Ţăndărei

"Acolo au venit foarte multe persoane din ţări care au intrat în zona roşie de curând şi se vor lua măsuri speciale, cel puţin pentru Ţăndărei. Vor fi prezentate de Ministerul Afacerilor Interne", a spus premierul.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă din Ialomiţa a aprobat, joi, solicitarea Direcţiei de Sănătate Publică ca oraşul Ţăndărei să intre în carantină, propunerea fiind transmisă Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a anunţat Prefectura Ialomiţa.

Potrivit sursei citate, hotărârea a fost luată din cauza numărului mare de cazuri de infectare cu coronavirus din ultima săptămână şi de contacţi ai persoanelor respective aflaţi în izolare.