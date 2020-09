Biletul weekend-ului Pariuri1x2.ro: Cota de pariat este 5.13!

Biletul weekend-ului pariuri1x2.ro

Mizăm aproape exclusiv pe goluri, singurul meci ce se abate ușor de la sistemul ales pentru biletul acestui weekend fiind chiar cel al României.

Varinata selectată pentru duelul Tricolorilor cu Irlanda de Nord solicită marcarea a maxim 4 goluri, într-o confruntare pe care Ianis & compania nu o vor pierde. Argumentăm cu plusul de tehnicitate al jucătorilor pe care Rădoi este tentat să-i titluarizeze în disputa de pe Arena Națională – Hagi jr. Stanciu, Maxim, Cicâșdău - dar și cu statistica.

În precedentele două meciuri directe, contând pentru calificarea la Euro 2016, România a cucerit 4 din cele 6 puncte puse la bătaie. 2-0 a fost rezultatul partidei de acasă. În plus, Mirel Rădoi, noul antrenor al naționalei, are deja un palmares pozitiv în fața omologului din această seară, Ian Baraclough. În urmă cu mai puțin de un an, cei doi s-au înfruntat în preliminariile Euro U21. Pe teren propriu, ”tricolorii mici” au trecut la pas de britanici, scor 3-0, încă un punct fiind câștigat de naționala noastră, după remiza fără goluri de la Ballymena.

Analizele detaliate ale tuturor acestor jocuri, le găsiți pe site-ul pariuri1x2.ro.

Biletul weekend-ului pariuri1x2.ro

V 21:45: România - Irlanda de Nord, 1X & Sub 4,5 goluri, cota 1.38;

S 21:45: Portugalia - Croația, Peste 1,5 goluri, cota 1.38;

D 19:00: Ungaria - Rusia, Oaspetii inscriu 1-3 goluri, cota 1.34;

D 21:45: Elveția - Germania, Peste 2 goluri asiatic, cota 1.50;

D 21:45: Serbia - Turcia, Gazdele inscriu 1-3 goluri, cota 1.34.

Cota totala: 5.13

Dacă pariezi biletul zilei la această casă de pariuri, beneficiezi de cea mai mare cotă și, în plus, primești și una dintre cele mai bune oferte de bun venit din România!