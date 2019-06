Biletul weekendului pariuri1x2.ro: 6 ponturi, cotă finală 7.39!

Biletul weekendului pariuri1x2.ro

Duelurile programate în campania de calificare la Europeanul de anul viitor, au o prezență solidă pe biletul weekendului pariuri1x2.ro. De altfel, singurul eveniment selectat ce nu face parte din acest pachet de partide, este meciul din MLS dintre Philadelphia Union si New York Red Bull.

Mizam pe o victorie a Danemarcei în confruntarea cu Irlanda, naționala care, in primele doua jocuri ale grupei, a trecut la limită, cu același scor de 1-0, de modestele reprezentative ale Georgiei și Gibraltarului. Suedia trebuie sa se menajeze, in meciul cu Malta, pentru deplasarea de luni în Spania, naționala iberica ce are la rândul său, tot vineri, în Insulele Feroe, unul dintre cele mai simple jocuri ale campaniei. Si Belgia are un meci ușor, acasă, cu Kazakhstan, in timp Italia lui Immobile si Insigne poate ajunge la 9 puncte în grupa, printr-un succes în Grecia.

DANEMARCA – IRLANDA PAUZA SAU FINAL 1 COTA 1.40

SUEDIA – MALTA 2-5 GOLURI ÎN MECI COTA 1.30

INSULELE FEROE – SPANIA 2 PAUZĂ / 2 FINAL COTA 1.25

GRECIA – ITALIA X2 & SUB 3.5 GOLURI COTA 1.44

BELGIA – KAZAKHSTAN 3-6 GOLURI ÎN MECI COTA 1.41

PHILADELPHIA UNION – NEW YORK RB AMBELE MARCHEAZĂ COTA 1.60

COTĂ FINALĂ: 7.39



