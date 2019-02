Biletul zilei 2 februarie. Pe ce meciuri să pariezi azi

O alta partida spectaculoasa in Bundesliga. Desi oaspetii sunt jos in clasament, ei marcheaza foarte des in deplasare bifand meciuri cu GG3+ uri pe banda. Hoffe este o echipa de europa si se lupta si ea pentru un loc de cupa europeana, dar a aratat carente mari in ultimele jocuri acasa. Cota la GG este la fel ca la meciul precedent de pe biletul zilei, ceea ce ne arata ca si bookmakerii vad partida ca una deschisa.