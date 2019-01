Biletul zilei 29 ianuarie. Pe ce meciuri să pariezi azi

Pentru BZ de astazi am pregatit 5 echipe in care avem incredere, trei forte al fotbalului din Anglia si doua din Portugalia. In prima partida aleasa Arsenal primeste vizita echipei de pe locul 18 si nu poate face vreun pas gresit in lupta pentru top 4 si chiar pentrul locul de EL. Exceptand unele echipe de top din PL, gazdele au invins tot ce au prins pe propria arena, in timp ce oaspetii joaca extrem de slab in deplasare.

PRONOSTIC: 1 (Gazdele inving) COTA: 1.25