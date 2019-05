BILETUL ZILEI: Facem bani cu Europa League

Doua trupe tari dau piept in prima semifinala de EL din acest sezon. Atat Arsenal cat si Valencia au nevoie mare de triumf in aceasta competitie pentru a juca la anul in UCL. Arsenal ar putea inca prinde top4 in PL, dar credem ca izbanda in EL in acest sezon ar insemna mult mai mult. Englezii au aratat excelent cu Napoli si suntem de parere ca se cor impune si astazi, chiar daca adversara din Spania a jucat foarte bine in Europa in acest sezon. Ne vom proteja in pronosticuk oferit astazi.