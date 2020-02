Biletul zilei pariuri1x2.ro: Profit 500% în weekend! Aici, prima cotă de 2 săptămânii

AUGSBURG - BREMEN PESTE 2.5 GOLURI COTA 1.53 (scor 2-1)

DINAMO – ASTRA PESTE 1.5 GOLURI, COTA 1.40 (scor 2-0)

RAM/SALISBURY – PURCELL/SAVILLE 1 COTA 1.47 (scor 2-0)

CFR CLUJ – FCSB REMIZĂ LA PAUZĂ SAU LA FINAL, COTA 1.65 (0-0 pauză)

Cotă finală: 5.19

Biletul zilei pariuri1x2.ro

Fotbal și hochei, pe primul bilet în cota 2 al săptămânii. În prim plan, epilogul etapei a 23-a din Liga 1, Poli Iași - Viitorul.

Cu un nou antrenor, Mircea Rednic, si cu un lot consolidat in pauza de iarnă, Poli Iași luptă pentru 3 puncte vitale in batalia pentru evitarea retrogradarii. Și Viitorul are ținte certe. Succesul o readuce pe loc de play-off, top 6 intern din care constănțenii au ieșit, după rezultatele inregistrate pana acum, in această etapă.

Poli Iași – Viitorul x2 (România, Liga 1), Cota 1.22

Bochum – Hamburg (Germania, Zweite Bundesliga) peste 1.5 goluri, Cota 1.22

Bars Kazan – Podolsk (Hochei, Rusia – KHL), peste 3.5 goluri, Cota 1.36

Cotă finală: 2.02

