Biletul zilei pariuri1x2.ro: Trei sporturi pe combinaţia cu care deschidem săptămâna!

Biletul zilei pariuri1x2.ro

CSKA Moscova a porinit în play-off-ul din KHL de pe primul loc, cu 45 de victorii și 202 goluri marcate, în 62 de partide. Pe Nizhny, rivala de astăzi, a demolat-o în ultimele 3 meciuri: victorii pe linie, 12 goluri marcate și doar 3 primite. Mizăm pe alte 3 sau mai multe reușite ale moscoviților și în partida din această seară.

Houston Rockets are prima șansă în deplasare la New York Knicks, meci programat marți dimineață, de la ora României 02:00. Dacă Houston este sigură de prezența în play-off competiției, trupa din New York traversează un sezon agonizant: 42 de înfrângeri în 60 de partide!

În final, fotbal. Salzburg luptă pentru toate punctele deplasării la Altach, formație pe care a învins-o cu 6-0 în ultimul meci oficial. Gazdele vin după o serie de rezultate bune, dar insuficiente pentru accederea în play-off. Mai mult, doar 5 puncte o despart pe Altach de St.Polten, Admira și Tirol, formațiile care împart în acest moment ultimul loc al ierahiei.

Luni, 2 martie

CSKA Moscova – Nizhny Novgorod, gazdele marchează peste 2.5 goluri – Cota 1.42

NY Knicks – Houston Rockets, 2 – Cota 1.22

Altach – RB Salzburg, 2 cu handicap 0 – Cota 1.17

Cotă finală: 2.02

