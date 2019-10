Articol publicat in: Sport

Biletul zilei pariuri1x2.ro: Zile cu profit incredibil! Vezi pe ce pariem azi!

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Venim după o săptămână, dar mai ales după un week-end în care doar casele de pariuri au avut de suferit! Dacă biletele în cota 2 propuse de redacția site-ului pariuri1x2.ro au ajuns la 6 variante ”verzi” consecutive (!), în zilele de sâmbătă și duminică am apăsat și mai tare pedala de accelerație, investind pe un combo în cota 7.04. Și acesta ne-a adus profit! Biletul weekendului pariuri1x2.ro S 19:00: FEROE – ROMANIA, OASPETII PESTE 1,5 GOLURI, COTA 1.42 (scor 0-3)

S 21:45: NORVEGIA – SPANIA, X2 & PESTE 1,5 GOLURI, COTA 1.42 (1-1)

S 21:45: MALTA – SUEDIA, 2-5 GOLURI, COTA 1.29 (0-4)

S 21:45: ITALIA – GRECIA, 1 & SUB 4,5 GOLURI, COTA 1.40 (2-0)

D 19:00: UNGARIA – AZERBAIJAN, 1, COTA 1.29 (1-0)

D 21:45: ESTONIA – GERMANIA, 3-6 GOLURI, COTA 1.50 (0-3)

COTA FINALA: 7.04



Biletul zilei pariuri1x2.ro Până vineri, când vom reveni cu un combo al finalului de săptămână, redacția pariuri1x2.ro caută să livreze noi câștiguri, prin intermediul biletelor în cota 2. Astăzi investim doar pe pronosticuri din tenis. TRAVAGLIA – OPELKA 2 COTA 1.26

MANNARINO – DZUMHUR 1 H (+1.5) SETURI COTA 1.28

ROSOL – LONDERO 2 H (+1.5) SETURI COTA 1.28

Cotă finală: 2.06



Dacă pariezi biletul zilei la această casă de pariuri, atunci ai cea mai mare cotă și în plus primești și una dintre cele mai bune oferte de bun venit din România. loading...

