Biletul zilei. Pe ce meciuri să pariezi azi

Cenusereasa Europei in actualul sezon de UCL isi disputa suprematia si in campionat, mergand bara la bara alaturi de PSV, rivala traditionala.

Cu 3 etape inainte de finalul sezonului cele doua formatii se afla la egalitate de puncte, fiind despartite doar de golaveraj. Ajax are +79, in timp ce PSV doar +68! O victorie astazi i-ar asigura pe lancieri ca vor ocupa in continuare fotoliul de lider, cel putin pana la meciul viitor de campionat.

Mizam pe victoria echipei gazda, o trupa net superioara oaspetilor de la Vitesse.