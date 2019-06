Biletul zilei. Pe ce meciuri să pariezi azi

FRANTA - ROMANIA

ROMANIA U21 FRANTA U21 LIVE STREAM VIDEO ONLINE la TVR de la EURO 2019 TINERET

Un meci in care suntem constienti ca cele doua echipe se tem un pic una de cealalta si, in conditiile in care un X le califica pe amandoua, suntem porniti sa credem ca jucatorii se vor proteja pe masura ce timpul va trece. Exista multi fotbalisti aflati la limita suspendarii si, daca luam in cosiderare si faptul ca o infrangere a Frantei inseamna automat eliminare pentru cocosii galici, suntem de parere ca adversara noastra are toate motivele sa fie multumita cu un egal. In orice caz, chiar si in cazul unui X banuit de toata planeta, noi inclinam catre un X cu goluri, un 0-0 nefiind, in opinia BPJ, un scor posibil azi. Cum Romania merge mai departe si la o infrangere “scurta” cu 1-2 goluri diferenta, scorurile probabile pentru noi sunt 1-1,2-1, poate chiar 2-2. Ofensiva noastra a aratat ca poate!





PRONOSTIC: GG (Ambele inscriu)