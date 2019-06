Biletul zilei. Pe ce meciuri să pariezi azi

Cupa Norvegiei reprezinta un prilej bun pentru pariori sa se orienteze catre goluri, echipele de acolo practicand un fotbal foarte ofensiv. Pentru primul meci de pe bilet va indreptam atentia catre gazde, echipa care a punctat de minim doua ori in 7 din ultimele 10 meciuri acasa. Observam si faptul ca oaspetii au incasat minim 2 goluri in 8 din ultimele 10 deplasari. In cele 5 intalniri directe dintre cele doua, scorurile au fost extrem de generoase, iar noi suntem de parere ca si astazi vom vedea multe reusite, cu Oslo favorita.