Bill Clinton, dezvăluiri despre aventura cu Monica Lewinsky: "Am făcut amor pentru a-mi gestiona anxietăţile"

Bill dezvăluie că, în momentul în care a întâlnit-o pe Lewinsky, presiunea muncii l-a făcut să se simtă ca un boxer care a făcut 30 de runde și a privit-o pe Lewinsky ca fiind „ceva care îţi va lua mintea pentru o vreme”.

El afirmă într-un interviu prezentat în noul serial documentar despre soția sa Hillary Clinton, numită „Hillary”, că în urma scandalului, cuplul a fost supus consilierii căsătoriei "dureroase".

Bill îi cere scuze lui Lewinsky și spune că s-a simțit „groaznic”, deoarece viața ei a fost afectată de povestea lor. Ultima dată când Bill a vorbit despre scandal a fost în 2018, spunând că nu îi datorează nicio scuză lui Lewinsky.

Bill îi negase lui Hillary aventura, și ea îl credea

El a spus într-un interviu: „M-am dus și m-am așezat pe pat și am vorbit cu ea. I-am spus exact ce s-a întâmplat, când s-a întâmplat. Am spus că mă simt groaznic. I-am spus că nu am nicio scuză, pentru ceea ce am făcut".

Întrebat de ce și-a asumat un asemenea risc cu familia, căsătoria și țara sa, Bill a spus că nu s-a gândit la nimic când a înșelat. În schimb, presiunile de a fi la Casa Albă l-au determinat să caute o distragere.

„Viața tuturor are presiuni și dezamăgiri, teroare, temeri de orice. Lucrurile pe care le-am făcut au fost pentru a-mi gestiona anxietățile de ani de zile. Sunt o persoană diferită, total diferită faţă de cum eram acum 20 de ani”, a spus Bill.

Bill nu a explicat exact la ce se referă, însă jurnalista câștigătoare a premiului Pulitzer Lucinda Franks a susținut că, în 1999, Hillary i-a spus că Bill a mărturisit că mama sa l-a abuzat și l-a determinat să devină dependent de sex.

Bill a mai spus: „Consilierea a fost unul dintre cele mai grele lucruri pe care le-am făcut vreodată, dar a fost benefică. Chelsea o merita și eu aveam nevoie. Mă simt groaznic că viața Monicai Lewinsky a fost afectată de această poveste, cred că e nedrept".

"Am fost cea mai umilită femeie din lume"

Lewinsky a amintit că a fost diagnosticată acum câţiva ani cu tulburări de stres post-traumatic, „în principal din cauza ostracizării publice”.

În 2014, Monica Lewinsky a povestit, pentru National Geographic, că s-a simţit cea mai umilită femeie din lume în momentul în care aventura ei cu preşedintele american a fost făcută publică. „Nici măcar nu ştiu cum să descriu mai exact şocul, trauma şi teama. Am fost cea mai umilită femeie din lume. Să fii în centrul acestei furtuni mediatice a fost înspăimântător, derutant. Cred că multe au avut de-a face şi cu faptul că sunt femeie”, a declarat Monica Lewinsky.

Aventura lui Bill Clinton cu Monica Lewinsky a început când fosta stagiară de la Casa Albă avea 22 de ani şi a fost făcută publică, trei ani mai târziu, în 1998. În urma dezvăluirilor, Bill Clinton, preşedinte la acea vreme, a fost acuzat de Congresul american că a avut o relaţie intimă cu o stagiară şi că a minţit în legătură cu acest fapt.

Un an mai târziu, senatul american a decis achitarea fostului lider de la Casa Albă.