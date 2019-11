Bill Gates se declară fericit să-şi plătească taxele...dar taxa pe avere propusă de o senatoare întrece orice limită

Bill Gates se declară fericit să îşi plătească taxele, dar taxa pe avere propusă de senatoarea Elizabeth Warren îl îngrijorează. ”Am plătit taxe de peste 10 miliarde de dolari...Am plătit taxe mai multe ca oricine altcineva, dar sunt fericit să o fac – dacă ar trebui să plătesc 20 de miliarde de dolari, este în regulă. Dar când se afirmă că ar trebui să plătesc 100 de miliarde de dolari, atunci încep să fac nişte calcule legate de ce îmi rămâne ...glumesc”, a afirmat Gates, prezent săptămâna trecută la evenimentul DealBook Conference din New York.



Gates şi-a exprimat îndoiala că Warren ar dori să se întâlnească cu el, pe baza discursului său recent faţă de miliardari, între care Leon Cooperman, fondatorul Omega Advisors, care a intrat recent în conflict cu senatoarea din Massachusetts. ”Ştiţi, nu sunt sigur cât este de deschisă sau dacă ar dori să discute cu cineva care are bani foarte mulţi”, a spus Gates, răspunzând unei întrebări dacă ar vorbi cu Warren.



Se pare însă că Warren ar dori să discute cu fondatorul Microsoft, arată un mesaj scris de aceasta pe Twitter, miercurea trecută. ”Sunt întotdeauna fericită să mă întâlnesc cu oamenii, chiar dacă au opinii diferite. BillGates, dacă vom avea ocazia, mi-ar plăcea să vă explic cât veţi plăti potrivit taxei mele pe avere (promit că nu sunt 100 de miliarde de dolari)”, a scris ea.



Taxa pe avere propusă de Warren este o taxă anuală de 2% pe averea unei gospodării de peste 50 de milioane de dolari şi o taxă suplimentară de 1% pentru averile de peste 1 miliard de dolari. Ar afecta circa 75.000 de gospodării şi ar genera venituri de 2.600-2.750 miliarde de dolari pe parcursul a 10 ani, a relatat Wall Street Journal. Unii dintre cei mai bogaţi americani şi-au exprimat îngrijorarea că ar părea că averile sunt discreditate.



Presiunile pentru introducerea taxei pe avere şi discuţiile tot mai numeroase despre inegalitatea veniturilor din Statele Unite au loc în timp ce principalii indici bursieri Dow Jones Industrial Average, S&P 500 şi Nasdaq Composite ating niveluri record.



În Statele Unite există peste 600 de miliardari, iar peste 40% dintre aceştia locuiesc în California şi New York, potrivit US News&World Report. Gates se numără printre miliardarii filantropi care au afirmat că vor dona cel puţin jumătate de averea lor pentru caritate.