BIROU EXECUTIV PNL. Liberalii au decis să nu voteze Guvernul Orban II în Parlament

Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, luni, după BEX PNL, că obiectivul partidului este de a fi îndeplinite toate procedurile constituționale, astfel încât președintele Klaus Iohannis să poată dizolva Parlamentul României, respectiv să fie deslanșată procedura pentru alegerile parlamentare anticipate.

„PNL are ca obiectiv buna guvernare, realizarea marilor reforme de care Romania are nevoie in toate sistemele. Avem ca obiectiv realizarea unei cresteri economice rapide, bazate pe parteneriat public -privat. PNL urmareste prin anticipate sa dea puterea in mana romanilor. Sa oferim romanilor de a-si da votul pentru directia Romaniei. Numai printr-un Parlament votat de romani poate sa existe un Guvern care sa modernizeze Romania. Toate procedurile se vor delura pentru a atinge acest obiectiv – de a fi indeplinite obiectivele astfel incat Președintele Romaniei sa poate dizolva Parlamentul si sa declanseze procedura pentru anticipate”, a spus Ludovic Orban.

Premierul Ludovic Orban a transmis miniştrilor că nu trebuie să le pese de votul efectiv din comisiile parlamentare, de săptămâna viitoare, spunându-le acestora să trebuie să fie mândri de ceea ce au făcut în cele trei luni de guvernare. El a mai afirmat că trebuie puşi la punct "obraznicii" care au "făcut praf bugetul" sau au distrus imaginea României şi care acum încearcă să le dea lecţii. "Nu ne judecă pe noi parlamentarii născuţi din pixul lui Dragnea", a afirmat premierul.

Ludovic Orban a transmis miniştrilor joi, la începutul şedinţei de guvern să fie la înălţime la audierile din comisii. "Vreau să vă readuc aminte că săptămâna viitoare luni, marţi şi miercuri sunt programate audierile în comisii. Domnul ministru Cîţu, săptămâna viitoare, luni, marţi, miercuri...tocmai de aia v-am atras atenţia că ştiu că sunteţi primul, sunt programate audierile în comisii. Aici vreau să fiţi la înălţime. Avem trei luni de mandat cu care am reparat multe din stricăciunile provocate de guvernările habarniste şi rău intenţionate PSD timp de trei ani de zile, avem cu ce ne prezenta în faţa comisiilor", a afirmat premierul.

El a mai spus miniştrilor că nu trebuie să le pese de votul efectiv, că nu îi judecă pe ei "parlamentarii născuţi din pixul lui Dragnea".

"Nu trebuie să vă pese de votul efectiv, că nu ne judecă pe noi parlamentarii născuţi din pixul lui Dragnea, PSD-işti sau de alte culori, audierile vor fi publice, să arătăm foarte clar ce am găsit, ce prostii au făcut cei de dinaintea noastră, cum am reparat ce am putut repara şi mai ales care e viziunea noastră şi soluţiile pentru rezolvarea fiecărei probleme", a declarat Orban.



El a mai afirmat că are aşteptări mari de la miniştri şi că aceştia au toate motivele să fie mândri pentru ce au făcut în aceste trei luni. "Am aşteptări mari de la dumneavoastră că practic în trei luni suntem într-o situaţia în care chiar avem toate motivele să fim mândri de ce am făcut şi acest lucru trebuie să se vadă la audieri şi mai ales mai trebuie puşi la punct în special obraznicii care, după ce au făcut praf bugetul, după ce au făcut praf toate sistemele publice, după ce au distrus imaginea României, încearcă acum să ne dea lecţii. Nu acceptăm lecţii de la ei, acceptăm lecţii de la alţii mai buni, mai ales dintre partenerii noştri", a mai afirmat Ludovic Orban.

GUVERNUL Orban 2 începe testul Parlamentului. Care este programul audierii minştrilor



Audierile miniştrilor Cabinetului Orban ll sunt programate în 17,18, 19 februarie, votul în plen având loc în 24 februarie. Votul este considerat de PNL o oportunitate pentru declanşarea alegerilor anticipate.

De altfel, liderul USR, Dan Barna, a afirmat, după discuţii cu premierul Ludovic Orban, că perspectiva este "foarte clară": "Să picăm această primă propunere de Guvern care se află acum pe masa Parlamentului, pentru a ajunge la cea de-a doua nominalizare, care la rândul ei fiind respinsă, să intrăm în ceea ce aşteaptă toată România, respectiv alegeri anticipate".

În timp ce miniştrii Guvernului Orban II sunt audiaţi în comisiile de specialitate din Parlament, PSD, ALDE şi Pro România pun la cale un plan pentru amânarea votului final pe învestire.

Luni, marţi şi miercuri miniştrii propuşi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiaţi în comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. Potrivit Regulamentului şedinţelor comune ale Parlamentului, fiecare candidat pentru funcţia de ministru este audiat, în şedinţă comună, de comisiile permanente ale celor două Camere al căror obiect de activitate corespunde sferei de competenţă a viitorului ministru. În urma audierii, comisiile vor întocmi un aviz comun consultativ, motivat.



Potrivit calendarului aprobat în Birourile Permanente Reunite, votul în plen pentru învestirea Guvernului Orban II ar urma să aibă loc peste o săptămână, luni, 24 februarie. PSD doreşte însă să amâne votul de învestire cu cel puţin o săptămână, pentru 2-3 martie. Această strategie ar urma să fie pusă în aplicare, potrivit unor surse politice, alături de parlamentarii Pro România şi ALDE. Cele trei formaţiuni ar urma să absenteze luni şi să genereze lipsa cvorumului la şedinţa pentru votul de învestire a Guvernului Orban II.

Vicepremierul Raluca Turcan a anunţat ieri că parlamentarii PNL vor fi prezenţi la şedinţă, însă nu vor vota nici pentru, nici împotriva propriului guvern, ci vor sta în bănci.