GUVERNUL Orban 2 începe testul Parlamentului. Care este programul audierii minştrilor

Luni intră la audieri Florin Cîţu - ministrul propus al Finanţelor (ora 12,00), Costel Alexe - ministrul propus al Mediului (ora 13,00), Nicolae Ciucă - ministrul propus al Apărării Naţionale (14,00) şi Marcel Vela - ministrul propus al Afacerilor Interne (15,00).

Ministrul interimar al Finanţelor Publice, Florin Cîţu, propus pentru acelaşi portofoliu în Guvernul Orban II, anunţă o "bombă" la audierea sa de luni. "Aflăm de ce PSD a amânat creşterea pensiilor de la 1 ianuarie pentru 1 septembrie, atât în 2019, cât şi în 2020", susţine Cîţu.

"Bomba din audierea mea de mâine. Aflăm de ce PSD a amânat creşterea pensiilor de la 1 ianuarie pentru 1 septembrie, atât în 2019, cât şi în 2020", a scris, duminică, pe Facebook, Florin Cîţu.

Cîţu, propus pentru funcţia de ministru al Finanţelor în Guvernul Orban II, va fi audiat, luni, de la ora 12.00, de comisiile reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Gabriela Firea, primarul capitalei: Poate se supără, dar observ că Orban chiar este Dragnea 2

Deputatul PSD Marius Budăi a anunţat că-i va pune lui Cîţu cinci întrebări la audieri:

"1. Răspundeţi cu da sau nu - Promiteţi în faţa românilor că veţi mări punctul de pensie cu 40%(de la 1265 de lei la 1775 de lei) începând cu data de 1 septembrie 2020, veţi dubla alocaţiile de stat pentru copii şi veţi creşte salariile dascălilor din septembrie?

2. Nu vi se pare prea mare tupeul ca după ce aţi aruncat economia în prăpastie în doar 3 luni să veniţi şi să vă văitaţi de greaua moştenire?

3. Veţi publica lista cu firmele care au primit rambursări de TVA şi veţi specifica pentru câte din aceste firme s-au verificat dosarele de rambursare TVA conform tuturor procedurilor legale?

4. Veţi oferi jurnaliştilor şi opiniei publice lista cu primăriile care au primit bani de la guvern prin PNDL şi alte programe de dezvoltare locală în ultimele 3 luni?

5. Dacă Guvernul din care faceţi parte spune că a prins în bugetul anului 2020 (cu un deficit de 3,6% din PIB) creşterea punctului de pensie cu 40% de la 1 septembrie 2020 şi mărirea salariilor profesorilor de la aceeasi dată, cum se face că deficitul estimat de Comisia Europeană pentru 2020 este de 4,9% din PIB iar Consiliul Fiscal estimează 4,8% din PIB pentru acelaşi an?", sunt întrebările lui Budăi.

Florin Cîţu a primit aviz negativ după audierea din octombrie, înainte de învestirea Guvernului Orban.

Marţi, sunt aşteptaţi în comisiile parlamentare reunite, pentru audieri, Virgil Popescu - ministrul propus al Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (ora 9,00), Ion Ştefan - ministrul propus al Dezvoltării (10,00), Ionuţ Stroe - ministrul propus al Tineretului şi Sportului (12,00), Cătălin Predoiu - ministrul propus al Justiţiei (13,00), Monica Anisie - ministrul propus al Educaţiei (14,00), Bogdan Aurescu - ministrul propus al Afacerilor Externe (15,00) şi Bogdan Gheorghiu - ministrul propus al Culturii (ora 16,00), conform Agerpres.

În cea de a treia zi de audieri, programate de Parlament, miercuri, în comisiile reunite vor intra: Adrian Oros - ministrul propus al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (ora 9,00), Victor Costache - ministrul propus al Sănătăţii (10,00), Marcel Boloş - ministrul propus al Fondurilor Europene (12,00), Violeta Alexandru - ministrul propus al Muncii (13,00) şi Lucian Bode - ministrul propus al Transporturilor (ora 15,00).

La şedinţa de Guvern din această săptămână, premierul propus Ludovic Orban le-a cerut miniştrilor să fie "la înălţime" la audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului.

"Vreau să vă readuc aminte că săptămâna viitoare, luni, marţi şi miercuri, sunt programate audierile în comisii. (...) Vreau să fiţi la înălţime, avem trei luni de mandat în care am reparat multe din stricăciunile provocate de guvernările habarniste şi rău intenţionate PSD timp de trei ani de zile. Avem cu ce ne prezenta în faţa comisiilor, nu trebuie să vă pese de votul efectiv, că nu ne judecă parlamentarii născuţi din pixul lui Dragnea, pesedişti sau de alte culori. Acolo important e - audierile vor fi publice - să arătaţi foarte clar ce aţi găsit, ce prostii au făcut cei de dinaintea noastră, cum am reparat ce am putut repara şi, mai ales, care e viziunea noastră şi soluţiile pentru rezolvarea fiecărei probleme", a spus Ludovic Orban.

Potrivit Regulamentului şedinţelor comune ale Parlamentului, fiecare candidat pentru funcţia de ministru este audiat, în şedinţă comună, de comisiile permanente ale celor două Camere al căror obiect de activitate corespunde sferei de competenţă a viitorului ministru.