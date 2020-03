Blestemul câştigătorilor la LOTO 6 din 49. Bărbatul care a devenit milionar peste noapte a fost jefuit

După ce a câştigat la loto, bărbatul a cumpărat un teren în localitatea 2 Mai și s-a apucat să construiască căsuțe duplex. Nu s-a oprit aici iar milionarul a mai construit și o pensiune. După ce a încasat premiul de la loto 6 din 49, bărbatul din Galați și-a cumpărat o casă de lux și câteva mașini. Recent, fostul pompier a fost lovit de blestemul câştigătorilor la loto. Un vecin l-a jefuit şi a plecat cu o sumă importantă de bani. Milionarul a avut încredere în vecinul său şi i-a lăsat pe mână 5500 de lei pentru achiziția de materiale.

În loc să cumpere materiale, vecinul s-a dus la birtul din sat si a cheltuit toti banii.

Bărbatul a recunoscut că mega-câştigul de la loto i-a schimbat viaţa, dar susţine că nici înainte nu o ducea rău.

„Eu am dus-o bine şi înainte să câştig la Loto, banii nu m-au schimbat în nici un fel, poate doar de atunci am mai mare grijă la oamenii care stau pe lângă mine. Prietenii mei sunt cei mai mari duşmani, de fapt eu nu am prieteni adevăraţi, ci doar amici. Nu am încredere în nimeni, doar în mine. Nici măcar în femei, nu am încercat să cuceresc pe nimeni cu banii mei şi nici nu am dat vreodată impresia că aş face asta. Nu vreau să vorbesc despre viaţa personală, nu îmi place să îmi fac viaţa publică, ca toate acele persoane care apar pe la TV şi nu au ce face, însă eu am activităţi şi proiecte de dus la sfârşit'', a mărturisit bărbatul, potrivit huff.ro.