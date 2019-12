Bloc evacuat după ce un vasluian a băgat ardei iuţi la cuptorul cu microunde pentru a face boia

Locatarii unui bloc din Vaslui au cerut ajutorul celor ISU după ce pe casa scarii se simtea un miros înţepător. După mai multe minute de căutări, autorităţile au descoperit sursa mirosului care i-a scos din case pe oameni: un bărbat băgase câteva zeci de ardei iuți în cuptorul cu microunde pentru a-i usca.

"S-a intervenit cu două autospeciale după ce am fost sesizați asupra faptul că în casa scării H a blocului 321 de pe strada Podurilor se simte un miros iritant, înțepător. In momentul când colegii meu au ajuns acolo, o parte dintre locatarii scării se autoevacuaseră. S-au făcut măsurători ale gazelor însă toate au ieșit in parametri normali. La etajul patru, într-un apartament, au găsit sursa și anume un cetățean, proprietarul apartamentului respectiv, a pus aproximativ 20 de ardei iuți la copt în cuptorul cu microunde. Probabil intamplarea este de râs pentru mulți dintre noi, dar credeți-mă că toți cei care erau acolo plângeau. Colegii mei au fost nevoiți să intervină cu măștile. Proprietarul era pe balcon, nici el nu mai putea să respire", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui, citat de vremeanoua.ro.