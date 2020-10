Bogdan Aurescu, întâlnire la Washington cu secretarul de stat al SUA. Ridicarea vizelor pentru români, printre temele discutate

Referitor la colaborarea în domeniul economic, Bogdan Aurescu a precizat că au fost discutaţi paşi în vederea consolidării colaborării în domeniul energiei nucleare, al interconectivităţii strategice, şeful diplomaţiei de la Bucureşti solicitând sprijin suplimentar din partea Statelor Unite.

De asemenea, ministrul de Externe a discutat cu secretarul american de stat despre asigurarea securității energetice regionale, prin dezvoltarea proiectului strategic BRUA.

Recent, ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, declara recent că va începe derularea unui nou proiect pentru România, împreună cu Polonia, pentru construirea unei autostrăzi și căi ferate, care să lege Constanța, de la Marea Neagră, cu Gdansk, de la Marea Baltică.

Potrivit Hotnews, Bogdan Aurescu a mai spus, într-o postare pe twitter, că a subliniat interesul crescut al României de a fi inclusă în programul Visa Waiver, având în vedere importanța întăririi relațiilor bilaterale dintre cele două state.

"Am convenit continuarea colabărării în interesul cetățenilor noștri", a mai transmis Aurescu, pe twitter.

"Întâlnire excelentă cu secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo. Am evaluat realizările semnificative din cadrul parteneriatului strategic româno-american pe baza obiectivelor convenite de preşedinţii Klaus Iohannis şi Donald Trump în 2019. De asemenea, am discutat noi priorităţi în baza cooperării noastre dinamice în domeniile politic, de securitate, energetic şi economic", a scris Aurescu pe Twitter.

#Economy #Energy As regards energy&econ coop., we discussed concrete steps on enhancing RO civil #NuclearEnergy program. Also tackled strategic #Connectivity in #CEE, especially t/advancement of key interconection projects – Rail2Sea & Via Carpathia. I called 4 further US support pic.twitter.com/imYS4ydK7G