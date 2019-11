Bogdan Chiriţoiu: Comisia Europeană a decis că CFR-Marfă a primit ajutor de stat ilegal. Statul trebuie să recupereze 400 milioane euro

"În cazul CFR Marfă, investigaţia Comisiei Europene este la final. Ştim că decizia este scrisă şi va fi comunicată până la finele anului. Compania a primit un ajutor în vederea privatizării, în 2013, când s-au şters datoriile. Ea nu şi-a revenit nici acum, nici privatizată nu a fost, a continuat să facă pierderi, evident că situaţia nu este sustenabilă", a spus Chiriţoiu, citat de Agerpres.



El a precizat că statul va avea la dispoziţie şase luni pentru a-şi recupera banii.



"Întâi va veni decizia de la Comisia Europeană, care spune că trebuie recuperat ajutorul de stat pe care l-a primit compania, deci statul trebuie să-şi recupereze banii pe care i-a dat sau pe care nu i-a încasat de la CFR Marfă, apoi, după ce ne vine decizia, vom vedea ce variante putem aborda şi vom avea la dispoziţie cel puţin şase luni pentru a recupera acest ajutor", a arătat oficialul Concurenţei.



Potrivit acestuia, o variantă recomandată şi în trecut de Consiliul Concurenţei este mutarea la CFR SA a activelor care se leagă de infrastructură, precum terenuri, depouri, instalaţii de încărcare-descărcare.



"Noi am recomandat CSAT, încă de când se discuta de privatizare, din 2012, pentru că privatizarea a fost aprobată în CSAT, să ceară mutarea acestor active de la CFR Marfă la CFR Infrastructură. Poziţia noastră a rămas aceeaşi: da, are sens să mute anumite active de la CFR Marfă la CFR SA", a adăugat Chiriţoiu.



Un alt model de urmat este cel pus în practică şi în cazul Oltchim, adică divizarea şi preluarea activelor viabile de către un investitor.



"Compania spune că are active de 1 miliard de euro. Ar trebui să poată acoperi suma care va trebui recuperată, care va fi mult mai mică. Este vorba de anularea ştergerii de datorii din 2012. CFR Marfă avea datorii pentru utilizarea infrastructurii către CFR SA, iar, în momentul în care va fi emisă decizia, ANAF va prelua aceste creanţe, apoi vom vedea exact modalitatea specifică prin care se va face preluarea", a continuat oficialul concurenţei.



Întrebat ce se va întâmpla cu cei 6.000 de angajaţi ai CFR Marfă, el a arătat că aceştia vor continua să lucreze în domeniu.



"Sunt convins că locomotivele vor circula, vor trage după ele vagoane şi va fi nevoie să existe oameni care să opereze locomotivele şi vagoanele. Cu siguranţă această activitatea de transport de marfă nu va dispărea, iar oamenii vor continua să lucreze în această activitate", a mai spus Chiriţoiu.