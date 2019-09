Bogdan Licu, despre cazul fetiţei ucise: Nu avem dovada oficială că cetăţeanul olandez s-a sinucis. Vom urmări pistele care îl vizează

”Nu avem dovada oficială că s-a sinucis. Când vom avea o confirmare oficială, se va dispune clasarea cauzei prin moartea făptuitorului, în legătură cu cazul de la Dâmboviţa”, a afirmat Bogdan Licu, precizând că la acest moment există doar o comunicare a colegilor din Olanda şi că, deşi va exista clasare, în continuare anchetatorii vor urmări toate pistele legate de prezenţa cetăţeanului olandez în România.



Licu a explicat că în cazul Gura Şuţii a fost emis un ordin european de anchetă, iar anchetatorii români au apelat la colegii din Olanda, care sunt foarte deschişi şi îi ajută, scrie News.ro.



”Ne axăm pe traseul pe care l-a avut în România şi încercăm să indentificăm locurile în care a fost , incercăm să identificăm eventuali complici”, a declarat procurorul general, amintind că, în premieră, după cazul Caracal, a fost declanşat cel mai amplu control tematic din istoria Ministerului Public, fiind verificate toate cazurle dispariţiile din ultimii zece ani.

Întrebat dacă exista posibilitatea ca cetăţeanul olandez să fie împiedicat să iasă din ţară, Bogdan Licu a explicat că a fost un volum imens de activitate până s-a ajuns la imaginile care au condus către suspect, ”au fost multe piste, au fost multe maşini”.



El a relatat că discuţiile poliţiştilor cu suspectul s-au desfăşurat când acesta era deja pe aeroportul din Amsterdam, iar procurorul de caz nu a ştiut despre conversaţia poliţistului cu suspectul.



Conform lui Bogdan Licu, la începutul anchetei, legăturile cu autorităţile olandeze s-au desfăşurat la început informal.



El a precizat că autorităţile de la Bucureşti nu au fost alertate privind acest individ, faptul că ar veni în ţară sau că ar fi cercetat în Olanda pentru infracţiuni sexuale.



Procurorul general a afirmat că marţi noaptea, în jurul orei 4, a ajuns dosarul la Parchetul General.



Cetăţeanul olandez suspectat în cazul uciderii fetiţei de 11 ani din judeţul Dâmboviţa s-a sinucis, aruncându-se în faţa unui camion. El fusese pus sub acuzare de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, pentru omor calificat, agresiune sexuală şi lipsire de libertate în mod ilegal prin răpire.



Ambasada Olandei a reacţionat după punerea sub acuzare, exprimându-şi regretul şi anunţând că autorităţile din ambele ţări sunt în contact direct pe acest subiect.



”Cu mare regret, Ambasada Regatului Olandei a aflat despre moartea tragică a unei fetiţe la Gura Şuţii. Autorităţile olandeze sunt pregătite să acorde sprijin colegilor români. Poliţia şi autorităţile judiciare din ambele ţări sunt în contact direct”, anunţa reprezentanţa diplomatică.



Parchetul General a preluat, luni, instrumentarea dosarului, având în vedere ”elementele de extraneitate, precum şi desfăşurarea cercetărilor pe raza mai multor judeţe”.



Cetăţeanul olandez suspectat că a ucis fetiţa de 11 ani din Dâmboviţa avea cazier pentru infracţiuni de natură sexuală, violenţă şi conducere sub influenţa alcoolului; Poliţia Română verifică dacă avea legături cu reţele de traficanţi de minori.



Fetiţa de 11 ani din localitatea Gura Suţii, care vineri nu s-a mai întors acasă de la şcoală, a fost găsită duminică, moartă. Anchetatorii au anunţat că fetiţa a fost ucisă în aproximativ 30 de minute din momentul răpirii.

Mihaela Adriana Fieraru a dispărut pe drumul de la şcoală către casă, trupul său, cu urme de violenţă, fiind găsit în nişte tufişuri în afara localităţii.