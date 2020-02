Bogdan Pârlog, verificat de conducerea Parchetului Militar după autosesizarea în cazul "reţeaua deontologilor"

Conducerea Parchetului de pe lângă Curtea Militară de Apel a declanșat un control cu privire la modalitatea de sesizare și competența pe dosarul penal deschis de procurorul Bogdan Pîrlog pentru abuz în serviciu și violarea vieții private în cazul imaginilor difuzate deRomânia TV de la o întâlnire a doi magistrați cu doi ziariști, anunţă România TV. Conform acelorași surse, verificările ar fi fost la cererea Gabrielei Scutea, noul procuror general al României.

Șeful Parchetului Curții Militare de Apel, Adrian Nicolau, a cerut o copie a actului de sesizare, potrivit surselor menționate. De asemenea întrebat, Nicolau a confirmat verificarea, dar a explicat că a procedat astfel și în cazul altor dosare de interes public, negând că Gabriela Scutea ar fi cerut controlul.

”Este o sesizare din oficiu pentru infracțiunile de abuz în serviciu și violarea vieții private cu privire la acele imagini despre care din actul de sesizare rezultă că se presupune că ar fi implicate cadre militare din servicii de informații . Am aflat și eu despre acest dosar luni seară, dintr-un articol, apoi dintr-o emisiune, și am cerut apoi informații despre dosar – cum s-a format și care este situația, pentru că așa procedez atunci când nu sunt informat în prealabil. În primul rând, am vrut să verific dacă e adevărat ce s-a scris”, a declarat șeful Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, potrivit g4media.