Articol publicat in: Sport

BOMBĂ în FOTBAL! Preşedintele federaţiei şi-a anunţat DEMISIA. Premierul i-a cerut să plece după INCIDENTELE RASISTE provocate de fani

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Borislav Mihailov a demisionat, marţi, din funcţia de preşedinte al Federaţiei Bulgare de Fotbal. Gestul fostului mare internaţional bulgar vine la doar câteva ore după ce purtătorul de cuvânt al federaţiei afirma că preşedintele nu va renunţa la funcţie. Boiko Borisov, premierul ţării, a cerut demisia preşedintelui federaţiei de fotbal, Borislav Mihailov, după incidentele rasiste de la meciul Bulgaria - Anglia, scor 0-6. EURO 2020. Meciul Bulgaria-Anglia a fost întrerupt de două ori, din cauza scandărilor rasiste. Reacţia dură a lui Marcus Rashford "Astăzi, preşedintele federaţiei bulgare, Borislav Mihailov, şi-a depus demisia, care va fi prezentată vineri membrilor Comitetului Executiv. Decizia sa vine ca urmare a tensiunilor recente. După mulţi ani ca preşedinte şi având în vedere numeroasele sale contacte la nivel înalt în plan internaţional, domnul Mihailov îşi exprimă disponibilitatea de a continua să ajute dezvoltarea fotbalului bulgar în orice mod posibil", se arată pe site-ul federaţiei de la Sofia. Meciul Bulgaria - Anglia, disputat, luni, în preliminariile Euro 2020, a fost întrerupt de două ori din cauza scabdărilor rasiste. Cei vizaţi au fost fundaşul Tyrone Mings şi atacanţii Marcus Rashford şi Raheem Sterling. loading...

