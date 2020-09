BOMBĂ în showbiz! Bebe Cotimanis a plecat de la Pro TV, după 25 de ani de fidelitate. La ce televiziune va apărea

De asemenea, el va fi auzit și la celelalte televiziuni sportive ale grupului Clever Media - Look Plus, Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3 și Look 4K.

Postul Prima TV s-a alăturat oficial, recent, grupului Clever Media, deținut de omul de afaceri Adrian Tomșa. Clever Media, firma lui Adrian Tomșa, a preluat oficial Prima TV și postul va suferi câteva schimbări, inclusiv trecerea la HD, după cum a explica Tomșa în fața membrilor CNA.

„După cum știti tranzacția de preluare este una destul de complexă, având în vedere starea de reorganizare judiciară a companiei care deține postul. Peste toate s-a suprapus și starea de pandemie. Rațiunea pentru care am luat decizia acestei achiziții a fost de business, oarecum naturală pentru grupul media pe care vrem să-l construim.

Avem nevoie de o stație generalistă. Prima TV a fost unul dintre pionierii din piața media românească. Nu are un brand erodat, are notorietate și asta a contat mult. Postul nu a beneficiat de bugete de dezvoltare. Sunt multe de construit în zona tehnică și de conținut. Suntem pregătiți să rezolvăm aceste probleme de care suntem conștienți.

Nu vrem să modificăm poziționarea postului, de post generalist. Vom încerca să aducem, în schimb, o componentă de sport. Vom încerca să ne adaptăm schimbărilor și să abordăm noi paradigme, prin transformarea televiziunii într-un hub digital”, a spus Adrian Tomșa, la CNA.

A dezvăluit MOTIVUL REAL pentru care a părăsit juriul de la "Românii au talent"

Bebe Cotimanis a plecat de la "Românii au talent" în 2015, la vremea aceea speculându-se un posibil conflict între el și Mihaela Rădulescu. Actorul a explicat acum care a fost adevăratul motiv.

Actorul a rememorat episodul plecării sale și a dezvăluit pentru Libertatea care a fost adevăratul motiv: "Nu mi-a părut rău, Dumnezeu le aranjează pe toate. Am avut o pățanie ușor nefericită. Când juriul decide cine rămâne dintre două persoane, tu trebuie să te hotărăști. Era o fetiță, Nicoleta Iancu.

Trecând în partea finală a concursului, după prima etapă când s-a prezentat singură, primăria orașului a hotărât să-i bage în spate și o trupă de dansatori, din care doi cam beți. Mihaela sau Andra m-a întrebat pe cine aleg. Iar votul meu a hotărât că ea nu merge mai departe. Fetița a început să plângă, m-a rupt. Mihaela a întrebat-o dacă-l iartă pe Bebe, ea a zis că niciodată. Nopțile mele nu au mai fost întregi, o vedeam mereu plângând".

"A avut legătură cu plecarea mea, am simțit o ușurare atunci. Am considerat-o extraordinară. Printr-o întâmplare, unul dintre concurenți a dispărut, iar Nicoleta a intrat în finală. Când eram în turneu la Turnu Severin, m-am trezit cu o puștoaică... mai bătrână cu un an. Ea era, Nicoleta. M-a iertat, înainte de spectacol. Jucam "D-ale carnavalului". A stat în sală și m-a aplaudat" , a mai spus Bebe Cotimanis.