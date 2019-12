BOMBĂ în SHOWBIZ. Botezatu, cerut în căsătorie de iubit. S-au sărutat în public FOTO

Răzvan Botezatu a făcut anunţul pe Instagram, în dreptul unei fotografii pe malul mării. "Am fost cerut în căsătorie", a scris Răzvan Botezatu în dreptul fotografiei.

Într-o altă poză de pe rețeaua de socializare, Răzvan Botezatu apare sărutându-se cu iubitul care i-a dat inelul. "Dragostea se face-n minim doi, e secret, rămâne între noi", a scris Răzvan Botezatu.

Răzvan Botezatu s-a mutat în Germania după ce a plecat de la Antena Stars.

"Sunt bine, în sfârșit, sunt bine, în Germania. Am învățat limba, o vorbesc deja bine, nu mai am probleme. Am plecat în Germania pentru că, după ce am renunțat la a mai prezenta matinalul, nu aveam cum să mai fac față din punct de vedere financiar, cheltuielile fiind suficient de mari. Acum însă, de ceva vreme, chiar dacă nu lucrez propriu-zis, adică nu merg la serviciu, la birou, câștig mai bine ca înainte. De vreo trei ori mai bine", susţine Răzvan Botezatu.