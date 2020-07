Bombă în showbiz: Cătălin Botezatu vrea să intre în politică

Creatorul de modă Cătălin Botezatu a spus la Antena 3 că ar fi tentat să intre în politică. „Mi-aş dori la bătrâneţe să mă retrag într-o ţară străină, să fiu ambasador al unei țări, să reprezint România, cu multă responsabiliatte şi corectitudine. Aş intra şi în politică, dacă lucrurile s-ar schimba, de ce nu. Dar cu riscul de a spune lucrurilor pe nume şi ar deranja", a declarat Cătălin Botezatu.

Politicianul Mădălin Voicu, de profesie violonist și dirijor, a spus, în cadrul aceleiași emisiuni, că privește cu ochi buni o posibilă implicare a designerului în politică. "Cătălin Botezatu este un nume, nu putem vorbi despre vreun anonim. Mai ales că e și un băiat educat, are și experiență. E și recunoscut. Decât atâția gherțoi care sunt în Parlament sau în nu știu ce funcții.. El poate să aibă, prin experiența pe care o are, un cuvânt de spus. Eu am destul de multă experiență cu Parlamentul. Acolo intră oameni care sunt recomandați de diferite persoane răspunzătoare de anumite județe", a declarat Mădălin Voicu.

Cătălin Botezatu a avut numeroase probleme de sănătate

În septembrie 2019, Cătălin Botezatu a fost operat de urgență în Turcia, după ce în urma unui set de analize, medicii au descoperit că acesta suferă de o tumoră la colon. Celebrul designer a stat în jur de 6 ore pe masa de operație. Se pare că după ce i-a fost depistată tumora, doctorii au decis să-i taie acestuia jumătate de colon. Pe lângă procedura de extirpare a tumorii, Cătălin Botezatu a fost supus și unei proceduri de chimioterapie hipertermică. Cătălin Botezatu are și mari probleme cardiace, având montate 5 stenturi la inimă.