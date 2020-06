Bombă în showbiz! Şi-a dat demisia de Acces Direct! Acuzaţii dure la adresa Antenei 1: "E sub demnitatea umană"

UPDATE: Mirela Vaida a reacționat după dezvăluirile lui Emily Burghelea: "Veti afla maine adevaratul motiv pentru care Emily a fost data afara!!".

Emily Burghelea a făcut dezvăluiri șocante despre reala situație dintre Veronica și Viorel. Asistenta tv susține că Vulpița i-a spus clar că a fost agresată de soțul ei Viorel și ar fi văzut chiar și urmele acestor agresiuni. Când a încercat să semnaleze asta colegilor ei, a constat că nimeni nu ia în serios aceste acuzații.

"Ultima poza facuta in acest studio! DEMISIONEZ! Nu am cum sa accept ce se intampla! Nu mi se pare normal! E sub demnitatea umana ca o femeie sa ne spuna ca este agresata si noi sa fim obligati sa ne facem ca ploua doar de dragul artei. Eu nu pot sa fac asta. Am zis in direct asta si imi asum! Chiar daca voi fi data in judecata. Imi pare rau dar nu pot sa tac. A fost o experienta frumoasa pana la un punct cand lucrurile au inceput sa degenereze. Atat am avut de zis... La revedere!", a scris Emily pe pagina sa de Instagram.

Persoana care a înregistrat o parte din live-ul de pe Instagram al lui Emily a declarat că: "Nu mi-a trecut prin cap să filmez încă de la inceputul live-ului Emily a mai precizat :Colegii de la Acces direct sunt niste oameni minunați ,doar că staff-ul se face că plouă doar ca să crească în audiență și calcă peste “tot ce inseamnă bun simt “ Sunt lipsiți de scrupule ,In timpul live-ului se intrerupea deoarece cei de la Acces Direct o sunau să i spună că nu are voie sa spună ,nimic de cele întâmplate și să inchidă live-ul".

Video-ul în care Emily Burghelea plânge și povestește tot ce s-a întâmplat poate fi văzut mai jos:

Telenovela Vulpiţa continuă şi la TV şi la CNA

Antena1 a încasat astări a treia amendă de la CNA pentru momentele cu Vulpița și Viorel din emisiunea Acces Direct. Postul Intact trebuie să scoată 15.000 de lei din buzunar, după cum a decis forul audiovizual în ședința de azi. Sancțiunea a trecut cu unanimitate de voturi.

De la finalul lunii aprilie şi începutul lunii mai s-au vizionat zeci de momente din emisiunea prezentată de Mirela Vaida, după ce telespectatorii au făcut reclamaţii cu privire la certurile, ţipetele şi crezele de gelozie şi de plâns care se regăsesc zilnic în platoul emisiunii.

Oamenii au reclamat la CNA de această dată lucruri precum: degradare umana, promovarea non-valorilor sau atitudinea moderatoarei Mirela Vaida, care "o traumatizează pe invitata Veronica Stegaru", după cum arată textul unei reclamații.

În amenda dată de Consiliu s-a ținut cont, în special, de articolele legate de protecția minorilor: "Nu se asigură, așa cum ar fi normal, protecția minorilor", a argumentat Radu Herjeu, cel care a și propus amenda.

Pe de altă parte, Antena 1 s-a apărat astfel: "Cei doi joacă, inclusiva gelozia, nu mai e atât de natural. E un serial de divertisment, marcat ca atare. Rațiunile comerciale există, nu le neagă nimeni. Nu ne asumăm promovarea unor astfel de comportamente. E un serial cu personajele carismatice care există. Mirela Vaida a vorbit în numele său personal, așa cum a zis și ea. A fost o revoltă pe care nici eu n-am înțeles-o."

Astfel, la propunerea lui Radu Herjeu, postul Intact și-a mai adăugat o sancțiune în palmares pentru Acces Direct și Vulpița. De la începutul anului și până acum, Vulpița a primit următoarele sancțiuni: trei amenzi - 100.000, 10.000, 15.000 de lei, cea de astăzi - 4 iunie, și o somație.