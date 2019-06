Bombă în showbizul românesc! Este însărcinată pentru prima oară. A aflat deja sexul bebelușului: Carmen Harra mi-a spus

Adina de la Heaven este însărcinată pentru prima oară. Cântăreața va aduce pe lume anul acesta primul ei copil. E bucurie mare în familia ei. A aflat și sexul bebelușului, cel care crește de șase luni în burtica ei. Se simte foarte bine și abia așteaptă ți își ducă la piept copilul.

Cântăreața a împlinit de curând 40 de ani și de mult timp își dorea un copil. Iată că dorința i s-a îndeplinit. Conform Click, Adina Postelnicu e însărcinată în şase luni, urmând să nască o fetiţă la finalul lui august. Artista trăieşte de cinci ani o poveste de dragoste cu rapperul Glance (29 de ani) care e foarte fericit că va fi tătic. Ea a făcut și câteva declarații despre minunea din viața ei. „În 2016, când îmi pierdusem orice speranţă că voi putea fi mamă, Carmen Harra mi-a spus că peste trei ani voi avea o fetiţă şi exact aşa se întâmplă. Trăiesc o minune, nu mă aşteptam să mai pot avea copii. Am rămas însărcinată în decembrie 2018, chiar după ziua de naştere a tatălui meu şi am aflat cu puţin înainte de ziua mea. Atunci mi-a apărut tata în vis şi mi-a spus să am grijă de fetiţă. La primele două ecografii, mi s-a spus că voi avea băieţel, apoi analizele de sânge au arătat că vine o fetiţă.", a declarat vedeta.

În aproximativ 3 luni de zile, cântăreața își va duce la piept copilul. Și ea și partenerul abia așteaptă marele moment.

„E FETIȚĂ..rezultatul dragostei noastre!

Azi se împlinesc 25 de săptămâni de când trăiesc cele mai frumoase senzații pe care le poate trăi o femeie