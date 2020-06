Bonnie Pointer, membră a grupului Pointer Sisters, a murit

Anita Pointer a anunţat decesul surorii ei, Patricia, cunoscută ca Bonnie: „Cu multă tristeţe trebuie să anunţ fanii Pointer Sisters că sora mea Bonnie a murit în dimineaţa aceasta”.

Bonnie Pointer a fost cofondatoare a grupului pe care l-a părăsit la jumătatea anilor 1970 pentru a urma o carieră solo.

Cea mai tânără dintre surori, June, a murit în 2006. În urmă cu câteva luni, Bonnie şi Anita au lansat un cântec-omagiu pentru ea, „Feels Like June”. Un purtător de cuvânt a spus că acesta a reprezentat ultima înregistrare pentru Bonnie.

Surorile Ponter au început să cânte într-o biserică din Oakland (California), unde predica tatăl lor, în urmă cu mai mult de 50 de ani.

Grupul a debutat ca trio - Bonnie, June şi Anita - în 1969. Ruth Pointer, cea mai vârstnică dintre surori, s-a alăturat în 1972. În autobiografia „I’m So Excited: My Life as a Pointer” spune că Bonnie era determinată de o nevoie disperată să facă ceva cu viaţa ei. „Petrecerea timp în Haight-Ashbury cu hippioţii, a protestat la Berkeley, a scris poezie cu Angela Davis şi se întâlnea cu Huey Newton, cofondator al Partidului Panterelor Negre”.

În anii 1970, a înregistrat primul succes, cu „Yes We Can Can”, compus de Allen Toussaint. Între cele mai cunoscute piese ale grupului se numără „I’m So Excited”, „Jump” şi „Fire”.

Bonnie Pointer a câştigat un Grammy în 1974, împreună cu Anita, la o categorie „Country”, pentru compoziţia „Fairtytale”, pe care a interpretat-o la scurt timp şi Elvis Presley.

Ea a părăsit grupul în 1977, cu puţin timp înainte ca Pointer Sisters - redevenit trio - să înregistreze piese de succes ca „Fire” şi „Neutron Dance”.

Cea mai importantă realizare a ei solo a fost „Heaven Must Have Sent You” (1979). În total, a lansat 11 albume, ultimul fiind „Like a Picasso” (2011).

Surorile s-au reunit de câteva ori, iar în 1994 au primit o stea pe Hollywood Walk of Fame.