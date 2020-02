BONURI DE MASĂ 2020 majorate substanţial. Cum au motivat aleşii: "Valoarea medie a unei mese de prânz este de 21,40 de lei"

BONURI DE MASA 2020, TICHETE DE MASA 2020. Valoarea nominală a unui tichet de masă va ajunge la 20 de lei, conform unui proiect legislativ adoptat azi la Camera Deputaților. Documentul deja trecuse de Senat, astfel că votul deputaților a fost cel decisiv și șansele ca noua valoare să devină realitate sunt foarte mari. Proiectul va fi trimis acum la Președintele României, iar dacă el îl va promulga, mai e nevoie doar de publicarea în Monitorul Oficial ca noua reglementare să se aplice.

Ghidul conține informații utile pentru orice angajator despre contractele de muncă, salarizarea minimă, obligațiile de raportare către agențiile de muncă și multe alte subiecte de care este necesar să ții cont anul acesta.

Proiectul legislativ prevede majorarea valorii tichetului de masă la 20 de lei, în condițiile în care suma maximală actuală a unui tichet de masă este de 15,18 lei.

În expunerea de motive a proiectului, se argumentează că tichetul pe care îl primesc acum angajații nu are o valoare suficientă pentru a putea acoperi costurile unei mese. „Valoarea actuală a unui tichet de masă de 15,18 lei (înainte de impozitare) nu este suficientă pentru a cumpăra o masă de prânz, în condițiile în care valoarea medie a unei mese de prânz este de 21,40 de lei", spun inițiatorii.

Un alt motiv pentru care cei care au inițiat acest proiect legislativ au propus modificarea este faptul că valoarea de aproximativ trei euro a tichetului de masă din România este una dintre cele mai mici din Europa, unde valorile tichetelor sunt cuprinse între șase și 11 euro (vezi document)

Trebuie specificat că valoarea nominală stabilită prin lege a tichetelor este una maximală, ceea ce înseamnă că este opțională și că angajatorul poate alege să ofere pe tichetul de masă valoarea maximală sau una mai mică.

Tichetele de masă sunt bilete de valoare acordate lunar angajaților, ca o alocație individuală pentru hrană. Acestea pot fi folosite numai la achitarea mesei sau la achiziționarea produselor alimentare.

Pentru acest proiect de lege care urmează a ajunge la președintele Iohannis, în vederea promulgării, au fost înregistrate 267 de voturi ”pentru”. Toți reprezentanții grupurilor parlamentare au fost în favoarea acestei inițiative. Legea intră în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

Ce informatii cuprinde un tichet de masa

valoarea nominala a tichetului de masa

numele, prenumele si CNP-ul angajatului (sau spatiu rezervat pentru asta)

numele si codul unic de inregistrare al institutiei sau al firmei care a emis tichetul de masa

data pana la care este valabil tichetul de masa

numarul si (in unele cazuri) seria tichetului de masa

spatiu pentru stampila si data la care a fost valorificat tichetul de masa

Pe langa elementele de identificare, tichetele de masa pe suport de hartie mai contin si o serie de elemente de siguranta care le protejeaza de tentativele de falsificare: elemente grafice, cerneala termica sau fluorescenta, in functie de tipul sau de emitentul lor.

Cine are dreptul la tichete de masa

Potrivit Legii nr. 142/1998, tichetele de masa pot fi acordate de societatile comerciale, dar si de alte persoane fizice si juridice stabilite de cadrul legislativ, salariatilor care au contract individual de munca. Alocatia de hrana se plateste individual catre angajat, sub forma tichetelor de masa. Acestea pot fi emise fie pe suport de hartie, fie pe carduri (suport electronic), pot fi folosite exclusiv pentru achizitia de hrana, iar cheltuielile sunt suportate integral de angajator, in afara de impozitul de 10% pe venituri.

De ce nu beneficiaza bugetarii de tichete de masa

In acest moment, beneficiarii tichetelor de masa pot fi doar angajatii din sectorul privat. Potrivit noii legi a salarizarii, intrata in vigoare la inceputul anului 2018, bugetarii nu mai primesc bonuri de masa, acestea fiind inlocuite de indemnizatia de hrana. Iata ce spune art. 18, alin. (1) din Legea salarizarii: Incepand cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acorda obligatoriu, lunar, indemnizatii de hrana reprezentand a 12-a parte din doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata. Sunt exceptati de la aceasta regula angajatii Ministerului Apararii Nationale, cei de la Interne, cei din Administratia Nationala a Penitenciarelor, SRI, SIE, SPP, STS si angajatii Politiei Locale. Acestia beneficiaza, potrivit Ordonantei de Guvern nr. 26/1994, de drepturi de hrana.

Cine acorda tichetele de masa

Una dintre cele mai importante prevederi ale legislatiei aplicable in domeniu, inclusiv cele de masa, este ca acordarea acestor bonuri este la alegerea angajatorului, care poate sa decida daca ofera tichete de masa sau nu. Tichetele pot fi acordate lunar de angajatorii persoane fizice sau juridice personalului angajat in baza unui contract individual de munca. Oricine poate acorda tichete de masa, chiar daca are un singur angajat sau cateva sute.

Cand sunt distribuite tichetele de masa

Potrivit legii, angajatii intra in posesia tichetelor de masa pe suport de hartie aferente unei luni in ultimele zece zile ale lunii anterioare. In aceeasi perioada a lunii, in contul angajatilor este transferata si valoarea tichetelor de masa electronice. Fiecare angajat va primi un numar de bonuri de masa corespunzator numarului de zile lucratoare pe care le presteaza la lucru. Cu alte cuvinte, salariatul poate utiliza doar atatea tichete de masa cate zile va fi prezent la locul de munca.

Cum pot fi valorificate tichetele de masa

Tichetele de masa pot fi utilizate exclusiv pentru achizitionarea de alimente, iar valorificarea lor poate fi facuta doar in anumite magazine sau restaurante, cu care unitatile emitente - companiile si firmele private - au contract pentru prestarea serviciilor respective. Unde pot fi utilizate tichetele de masa pe suport din hartie si cele electronice (carduri):

unitati de alimentatie publica

magazine alimentare

cantine-restaurant

bufete

Impozitarea tichetelor de masa

Potrivit legii, angajatii si angajatorii sunt scutiti de plata contributiilor sociale obligatorii in cazul tichetelor de masa. Singura taxa care se aplica in cazul acestor tichete este impozitul pe salarii, care, potrivit Legii 227/2015 privind Codul fiscal, este de 10% si se aplica la valoarea totala a veniturilor. Impozitul este platit de angajat, ceea ce inseamna ca angajatorul este scutit de orice contributie la stat in cazul tichetelor de masa. In plus, tichetele de masa sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.

Ce obligatii au angajatorii

Potrivit Legii nr. 142/1998, nu este necesara incheierea unui act aditional la contractul individual de munca in cazul in care angajatorul acorda tichete de masa in baza reglementarilor legii. Daca tichetele de masa sunt adaugate prin act aditional la contractul individual de munca, acestea trebuie inregistrate in Registrul General de Evidenta a Salariilor, la capitolul „alte adaosuri”.

Schimbari legislative de la 1 ianuarie 2019

Legea nr. 142/1998 cu modificarile ulterioare va fi abrogata, de la 1 ianuarie 2019, iar locul ei va fi luat de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Acest act normativ a fost publicat deja in Monitorul Oficial nr. 599 din 13 iulie 2018 si va intra in vigoare la inceputul anului viitor. Fata de legea actuala, noile prevederi legale introduc si tichetele culturale, pe langa tichetele de masa, cele de cresa, tichetele de vacanta si cele cadou.