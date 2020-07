Borcea a chemat preotul în vestiar şi s-a pus în genunchi: "Dacă Steaua câştigă campionatul, voi nu mai aveţi ce căuta la Dinmao!

Omul de afaceri Cristi Borcea recunoaște că a fost sunat de Gigi Becali s-o lase mai moale, pentru ca FCSB să câștige campionatul, dar Borcea nici n-a vrut să audă.

- Cristi, crezi că FCSB are vreo șansă să mai ia campionatul?

- Nașu' n-are nicio șansă cât e Dan Petrescu acolo. Nu se enervează că-i spun! Problema știi care e? Dacă nu era el, Steaua era desființată. Rămânea Clubul Sportiv al Armatei, dar era în Divizia C. Ce-aș fi vrut asta! Off...

Gigi Becali refuză să fie comparat cu Berlusconi: "Eu nu sunt ca el, să-mi pun păr în cap şi operaţii pe faţă"

- În loc să fii aliatul lui, tu ce faci?

- Eu sunt toată viața aliat cu nașul, mai puțin la fotbal. Între noi au fost ambiții mari! Săracul... Lui îi trebuia meci nul cu Dinamo, iar noi mai mult de trei nu urcam, nu coboram la meciul ăla cu ei. Și i-am bătut cu 2-1!

- Și nu ți-a transmis nimic înainte de meci?

- Ba da! Mi-a spus: „Ce-ți mai trebuie ție?". Eu am băgat cea mai bună echipă, le-am dat primă și-am chemat și preotul. I-am pus pe toți în genunchi, inclusiv eu. Am creat presiune mare de tot la meciul ăla, numai să nu câștige Steaua. Le-am spus „Bă, dacă Steaua câștigă campionatul în Ștefan cel Mare și-l sărbătoresc aici, voi nu mai aveți ce căuta la Dinamo, iar eu trebuie să plec!". Ăsta e adevărul!