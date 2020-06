Gigi Becali refuză să fie comparat cu Berlusconi: "Eu nu sunt ca el, să-mi pun păr în cap şi operaţii pe faţă"

"Strategia mea de a face bani la fotbal nu e una abandonată. Nu fac asta. Jucătorii pe care îi am şi pe care pot lua bani, asta aşa voi face. Numai că nu mai sunt dispus să risc banii mei. Dacâ vând un jucător, Man, Coman, şi iau bani mulţi, e adevărat că mai reinvestesc. Dar nu mai sunt dispus banii mei. Nu mai am 42 de ani, am 62 de ani, s-a dus puterea. Nu mai am putere de risc. Inima nu mai poate risca. Inima la 62 de ani nu mai are aceeaşi bătaie. La 82 de ani, cine ştie pe unde o să fiu atunci?", a declarat Becali, al ProX.

Spunându-i-se că la vârsta de 82 de ani, Berlusconi mai este pasionat de fotbal, Becali a afirmat că "Ce, eu sunt Berlusconi? El, Berlusconi, are alte concepţii şi despre viaţă. Eu admir vitalitatea lui, dar el are alte principii de viaţă, el îşi pune păr în cap, plantează păr, îşi face operaţii estetice. Mie, dacă imi spui acum:Împuşcă-mă, dar operaţie estetică eu nu îmi fac, las faţa mea cum Dumnezeu mi-a dat-o. Sau să mă pui acum să pun păr în cap. Băi, poţi să mă împuşti, dar păr în cap eu nu pun. Eu nu sunt Berlusconi ca să-mi pun păr în cap şi operaţii pe faţă. Că n-am nevoie de ele. El are altă mentalitate de viaţă, de aia are şi pasiune de fotbal, pentru că are idee de sine, slavă deşartă. Nu scap (n.r. - de pasiunea de fotbal), îmi place ca spectacol, dar nu mai sunt pătimaş, nu mă mai supăr, nu mă mai afectează prea mult. Spun ce o fi, o fi! Alt meci, alt meci! Şi nu mai sunt nici dispus ca să cheltui bani, nu mai am aşa ambiţie mare, să fiu eu numărul 1, nu mă mai interesează. Eu vreau să fiu ultimul în faţa oamenilor şi primul în faţa lui Dumnezeu".