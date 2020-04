Boris Johnson, discurs memorabil după ce a învins coronavirusul. Două asistente din Noua Zeelandă şi Portugalia i-au salvat viaţa VIDEO

Boris Johnson a ţinut să sublinieze că le datorează viaţa cadrelor medicale de la spitalul St. Thomas care au avut grijă de el. "Astăzi am părăsit spitatalul în care NHS (sistemul medical britanic) mi-a salvat viaţa, fără îndoială. E greu să-mi găsesc cuvinte ca să-mi exprim îndatorarea, dar înainte de asta vreau să le mulţumesc tuturor celor din Marea Britanie pentru efortul şi sacrificiul pe care le-aţi făcut şi le faceţi. În ultimele şapte zile, am văzut fireşte presiunea sub care se află NHS.

Am văzut curajul personal, nu doar al doctorilor şi asistenţilor, ci al tuturor - infirmieri, bucătari, toţi lucrătorii din sistemul sanitar. NHS este inima vibrantă a acestei ţări, alimentată de iubire. De aceea vom învinge acest coronavirus, împreună. Îl vom învinge pentru că NHS este inima acestei ţări", a spus Boris Johnson, în discursul său de după externare.

El a ţinut să le mulţumească în mod special lui Jenny, din Noua Zeelandă, şi Luis, din Noua Zeelandă, doi care l-au supravegheat clipă de clipă şi l-au ajutat să învingă coronavirusul.

Ultimul bilanţ anunţat duminică de autorităţile britanice era de aproape 79.000 de cazuri de COVID-19, sindromul respirator provocat de noul coronavirus, cu 10.612 decese în spitale până sâmbătă, cu 737 mai multe în 24 de ore, dar mai puţin faţă de 980 şi respectiv 917 anunţate vineri şi sâmbătă.

Discursul lui Boris Johnson:

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5