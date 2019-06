Boris Johnson îi insultă pe francezi: se comportă ca nişte prostănaci. Înregistrarea a fost scoasă dintr-un documentar al BBC

Potrivit tabloidului britanic, fostul şef al diplomaţiei britanice, în prezent favorit la postul de prim-ministru, a declarat că francezii se comportă ca nişte ''prostănaci'' în privinţa Brexitului, comentariu care urma să apară într-un documentar al BBC, citată de BBC.



Ministerul de Externe britanic a cerut însă ca fragmentul respectiv să fie tăiat la montaj, de teama unor repercusiuni asupra relaţiilor cu Parisul, explică publicaţia citată, potrivit, Agerpres.



Documentarul în trei părţi, intitulat 'Inside the Foreign Office', a fost difuzat în noiembrie 2018 de canalul de televiziune BBC Two.



''Programul a fost conceput pentru a reflecta viaţa în interiorul Ministerului de Externe. Echipa de producţie a luat decizii privind conţinutul şi este convinsă că programul îşi atinge obiectivele şi are conţinutul dorit'', a declarat o purtătoare de cuvânt a BBC, citată de Agerpres.



Ministerul de Externe de la Londra a refuzat să facă vreun comentariu.



Boris Johnson, care în iulie 2018 a demisionat din guvern în semn de dezacord cu strategia premierului Theresa May în dosarul Brexit, îşi dispută cu actualul ministru de externe Jeremy Hunt postul de preşedinte al Partidului Conservator şi, implicit, funcţia de prim-ministru.