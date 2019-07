În clipul de mai jos, toate cele trei vedete care au îndeplinit provocarea au dovedit că au talent nu doar în ring sau pe platoul de filmare.

Într-o combinaţie tehnică de precizie şi agilitate, Jason Statham, Conor McGregor şi Max Holloway au reuşit să desfacă doar cu o lovitură de picior capacul unei sticle.

Jason Statham, Conor McGregor and Max Holloway play spin the bottle cap in the NEW VIRAL BOTTLE CHALLENGE! pic.twitter.com/B3JyVV4iUw