Breaz, despre bugetele teatrelor: Nu s-au tăiat. La capitolul bunuri şi servicii, suma respectivă este mai mică

"Nu s-au tăiat bugetele, uitaţi-vă foarte bine pe ceea ce înseamnă bugete. Teatrul Naţional are un buget mai mare decât anul trecut cu 4 milioane de lei. Ceea ce spun cei din teatre - că banii la capitolul bunuri şi serviciii, suma de bani este mai mică. Da, la capitolul bunuri şi servicii suma respectivă este o sumă mai mică, dar un manager care primeşte o anumită sumă de bani, care primeşte un anumit buget, fiind ordonator principal de credite, exact ca şi un ministru, trebuie să gestioneze bugetul respectiv, să se încadreze în buget. Deci nemulţumirile unora dintre ei, pentru că sunt instituţii din subordine care nu au nevoie în momentul de faţă de suplimentări sau se pot descurca în momentul de faţă, nu au făcut şi chiar am cererile dânşilor pentru această lună de deschideri, la bunuri şi servicii cu sumă zero. Sunt doar câteva instituţii care au cerut aceşti bani", a declarat, marţi, Daniel Breaz.

El a spus că a primit "luna aceasta patru sau cinci instituţii care au cerut o suplimentare la bunuri şi servicii".

"Deci este vorba de capitolul bunuri şi servicii, de unde se plătesc anumite cheltuieli, de întreţinere, de funcţionare, se plătesc colaboratorii şi aici este o altă discuţie, pe partea de plata contractelor cu acei colaboratori", a afirmat el.

El a mai spus că aude pentru prima dată de amânarea unei premiere de la Teatrul "Ion Dacian", adăugând că va discuta pentru a vedea exact motivele.

"Nu contează dacă e o premieră sau două premiere, o aştept pe doamna director, suntem instituţii care ne aflăm la 20 de metri una de cealaltă, o aştept pe doamna director să discutăm", a adăugat Breaz.

Legat de faptul că i s-a cerut demisia, Breaz a spus: "Fiecărui ministru (i s-a cerut - n.r.). Nu, de ce, n-am niciun motiv. Eu tot ceea ce am făcut până în momentul de faţă a fost să gestionez cât se poate de realist tot ce înseamnă bugetul Ministerului Culturii şi cred că în aceste mai bine de şapte luni de când sunt ministrul Culturii am realizat nişte lucruri importante".

Managerii instituţiilor de cultură din Bucureşti vor avea o nouă întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă săptămâna viitoare, a anunţat, după discuţiile de marţi, directorul Teatrului Naţional Bucureşti, Ion Caramitru.

Caramitru a explicat că deja s-a renunţat la contractele cu 54 de tehnicieni ai TNB.

„E vorba despre contractele cu o firmă de forţă de muncă cu care lucrăm de câţiva ani. Acest lucru înseamnă că nu putem lucra simultan pe toate sălile pe care le avem. (...) Potrivit sondajelor care s-au făcut recent, avem 64% din publicul bucureştean care vine la TNB. Avem venituri proprii sesizate de domnii şi doamnele de la Ministerul Finanţelor în medie de 20% faţă de cheltuieli pe instituţie, ceea ce este nu numai un record naţional, ci jumătate european", a declarat managerul Teatrului Naţional.

Ion Caramitru a spus că discuţia de marţi a fost aplicată.

„Discuţia a fost aplicată, deci nu pot să mă plâng. S-au pus pe masă documentele şi a rămas ca, până când doamna prim-ministru ne va chema din nou săptămâna viitoare, să se facă calculele necesare. Mi se pare corect aşa, deci nu am nimic de reproşat", a precizat el.

„Angajaţii cu carte de muncă nu au avut de suferit, au avut de suferit cei pe care i-am adus pentru că nu puteam funcţiona fără ei", a mai spus el.

Şi Bianca Ionescu, manager al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian", a explicat cât de dificilă este situaţia instituţiei pe care o conduce.

„La Teatrul de Operetă problema este puţin mai complicată, câtă vreme teatrul are nevoie de o autorizaţie de funcţionare care trenează de ani de zile. (...) E un teatru nou, un teatru care este dotat destul de bine pentru anii noştri. (...) S-au tăiat fonduri de la bunuri şi servicii, iar ca să ajungem la finalul anului mai avem nevoie de 1,9 milioane de lei. Bugetul e mult mai mic şi la bunuri şi servicii nu ai cum să renunţi. Nu vom putea avea colaboratorii necesari în premierele pe care le-am antamat", a declarat Bianca Ionescu.

Ea a explicat că premiera programată pentru iunie a fost mutată în octombrie, iar ce trebuia făcut în octombrie deja s-a mutat pentru anul viitor.

Prim-ministrul Viorica Dăncilă i-a primit, marţi, la Palatul Victoria, pe managerii Teatrului Naţional Bucureşti, Filarmonicii „George Enescu", Teatrului de Operetă şi Muzeului Naţional de Artă Contemporană pentru a discuta despre situaţia bugetelor instituţiilor de cultură.

Această întâlnire are loc în urma apelului lansat de mai multe instituţii de cultură din România, în urma reducerii bugetelor, fapt ce a dus la blocarea parţială a activităţii acestora, dar şi la concedierea unor colaboratori.