Brigitte Sfăt a încasat O AVERE pentru participarea la FERMA. Suma este COLOSALĂ

Brigitte Sfăt, un personaj controversat în emisiunea de la Pro TV, a pierdut competiția, dar a câștigat altceva: pe Florin Pastramă. În plus, a pus mâna pe o sumă imensă!

Brigitte Sfăt a negociat la sânge participarea sa în emisiunea Ferma. Se pare că fosta soție a lui Ilie Năstase a primit 5.000 de euro pe săptămână, potrivit Cancan. Vedeta a stat la Ferma 14 săptămâni, ceea ce înseamnă că a primit 70.000 de euro.

"Eu sunt bucuroasă că am reuşit să nu renunţ la principiile mele şi să nu fiu făţarnică în acest show. Aş vrea să spun că este o despărţire grea, dar pentru mine este o uşurare sufletească. Dacă Florin Pastramă va vrea să lupte pentru mine, o va face afară. Unicul lucru pe care l-am simţit a fost că s-au bucurat că pierd proba, acum nu am mai vrut să mă uit în ochii lor, dar ştiu că sunt fericiţi că plec. Jocul ăsta dezumanizează oamenii, merge pe principiul dezbină şi cucereşte. În Fermă nu am făcut decât să-mi întăresc credinţa în Dumnezeu şi să mă ataşez de unica persoană care a ajuns la sufletul meu şi care a suferit alături de mine. Părăsesc competiţia fericită că merg unde mi-e bine, unde sunt oameni care mă iubesc şi care mă apreciază!", a spus Brigitte Sfăt.