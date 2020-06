Brigitte Sfăt RUPE TĂCEREA! Cum a fost UMILITĂ de prietenii fiului ei: "Unul mă scuipa, altul m-a împins brutal! Am ajuns în perfuzii!"

Brigitte Sfăt a postat pe Facebook un mesaj în care explică ce s-a întâmplat în casa sa şi a lui Florin Pastramă.

"Dragii mei

S au facut atatea speculatii in urma faptului ca am fost vazuta ieri dimineata la Politie.

Dar cred ca cel mai important este adevarul despre ceea ce s a intamplat in realitate.

Ieri in jurul orei 8,30 am coborat in bucatarie, pentru a bea cafeaua.

M am uitat stupefiata prin casa si era un dezastru total. Am ascultat mai atenta si am auzit zumzet de multe glasuri, si mi am dat seama ca in casa mea sunt mai multe persoane. M a apucat panica si am inceput sa urlu la Florin, care era la toaleta. De pe scari au inceput sa coboare mai multi indivizi euforici dar nu la modul frumos, care au inceput sa ma jigneasca in cel mai urat mod posibil... In timp ce unul ma scuipa, altul m a impins brutal si am intrebat daca il cunoas pe fiul meu, au spus: "cine p... mea e Robi?"

Am pus mana pe telefon sa sun politia si unul m a impins pe jos, dar in acel moment a coborat Florin si l a imobilizat. Eu am sunat la 112, prima data.

Apoi unul a intrebat: A ta era masina aia albastra? Am iesit afara si nu mai era masina!

Am sunat din nou la 112, am inceput sa plang si sa urlu deoarece ma aflam intr un cosmar.

Indivizii s au asezat pe scaune, trei dintre ei au fugit afara, cred ca au sarit gardul de lemn din lateralul casei, si au mai ramas un baiat si o fata care au sunat la Robi.

Robi a aparut dupa 10 minute , cu masina tractata, deoarece era distrusa...,

A venit politia, si inca nu am aflat ce s a intamplat in toiul noptii, cand noi dormeam.

PS: Astazi am ajuns in perfuzii, la spital.... si totul datorita presiunilor mediatice intense, care nu au cum sa inteleaga cata durere e in sufletul unei mame singure, care munceste pana la epuizare sa isi plateasca creditele, care atunci cand se trezeste o doare carnea pe ea de oboseala si surmenare, si care ajunge batjocorita si umilita de niste indivizi primiti de "prietenii" fiului, agresata si verbal si fizic cand incearca sa inteleaga de ce au ajuns acele persoane in casa ei... si mai ii este distrusa si masina firmei la care inca mai plateste rate!", a scris Brigitte Sfăt.