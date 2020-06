Brigitte Pastramă, primele declaraţii despre scandalul momentului: "S-au drogat cu toţii si m-au jefuit. Mi-au furat chiar şi maşina"

UPDATE: Robert, fiul vedetei, primele declaraţii: "Recunosc că am furat şi eu o sticlă de vin de la ea. Atât am consumat. De când am venit la Bucureşti, 13-14 ani, de atunci are impresia că sunt un copil distrus. Nu am ridicat mâna la mama mea, nu aş face asta niciodată".

"Mi-au furat masina si mi-au vandalizat casa niste indivizi. Cat am dormit, i-a primit fiul meu in casa. S-au drogat cu toţii si au vandalizat casa", ne-a declarat Brigitte Pastramă.

Potrivit surselor noastre, vedeta ar fi fost bătută chiar de fiul ei, în vârstă de 19 ani şi nu ar fi prima dată. Brigitte nu a vrut să depună plângere împotriva copilului ei.

Brigitte Sfăt a ţinut să lămurească zvonurile legate de un eventual divorţ între ea şi Florin Pastramă, la un an de când au decis să-și unească destinele. Povestea de dragoste a celor doi a început pe platourile de filmare de la emisiunea "Ferma".

Brigitte Sfăt şi Florin Pastramă și-au dat frâu liber sentimentelor, cu toate că pe fiecare îl aștepa cineva acasă. Bărbatul nu avea încă toate socotelile încheiate cu Raluca Podea, iar fosta soţie a lui Ilie Năstase se iubea cu Cornel Oană.

Surse apropiate cuplului au dezvăluit că mariajul dintzre Brigitte Sfăt şi Florin Pastramă a ajuns într-un impas uriaș şi că doar afacerile pe care le au îi mai țin împreună. Pentru a pune capăt tuturor speculațiilor, vedeta a dat detalii despre căsătoria ei într-un inetrviu pentru WowBiz.

"A fost un an frumos și ultimele trei luni și mai frumoase pentru că mi-am dat seama că sunt o femeie norocoasă pentru că sunt iubită. Și de ce spun lucrul acesta... La un moment dat, am întâmpinat foarte multe greutăți financiare și a trebuit să mă gestionez, m-am gândit cum să fac rost de bani să îmi achit toate datoriile în această criză financiară. Și dacă ar fi fost așa cum spun gurile rele, Florin ar fi fost cel care ar fi dat bir cu fugiții, dar el nu, mai mult s-a concentrat și aici a intervenit, a început să se agite să facă el rost de bani, ce să vândă el...chiar a vândut o proprietate și a fost OK pentru că a-mi achitat niște datorii pe care le aveam eu", spunea recent Brigitte Sfăt.