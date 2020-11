Brigitte Sfăt şi Florin Pastramă, din nou la POLIŢIE. Ce s-a întâmplat între cei doi

Brigitte Sfăt purta un pulover de la Balenciaga de aproximativ 1.000 de euro, pe care l-a asortat cu o pereche de ghete Gucci care costă tot 1.000 de euro și cu o geantă Hermes de aproximativ 18.000 euro!

Florin Pastramă, ridicat de Poliţie! Şocant: ce a făcut soţul lui Brigitte Sfăt

Cei doi "au dat cu subsemnatul" în fața oamenilor legii. Mai precis, aceștia se pare că au înregistrat o nouă plângere de care acum se ocupă agenții din Voluntari, scrie Cancan. Nu este exclus ca Brigitte Sfăt să fi depus o nouă plângere pe numele fostei logodnice a lui Florin Pastramă, Raluca Podea. Cele două nu reușesc să ajungă la un numitor comun, iar de fiecare dată când se întâlnesc ies scântei. Asta s-a întâmplat și în cadrul emisiunii "Xtra Night Show", unde au avut un schimb de replici acid, totul culminând cu plecarea lui Brigitte Sfăt din platoul emisiunii. Ca de fiecare dată, și-au aruncat acuzații grave, iar spiritele s-au încins imediat.

Florin Pastramă, explicaţie-şoc după ce a bătut-o în public pe Brigitte Sfăt. "Eu sunt ţigan. La noi, femeia este..."

"M-a deranjat că mințea! Am primit mesajul ăla și am primit și un mesaj vocal. (...) "Îmi vreau banii, că, dacă nu, te distrug!". Asta este deja faptă penală. Mai am și mesajul vocal. (...) Să zică "Doamne ajută!" și să-mi aprindă o lumânare că n-am fost la Poliție. M-ai hărțuit și să nu mai vorbești pe subiectul meu, femeie. Vii tu să te dai mare victimă, potolește-te că plângerea penală se poate pune cinci ani de acum încolo!", a spus Brigitte Sfăt.