Ingrediente Broccoli cu ficatei la cuptor

500g ficatei de pui

200g broccoli

½ ardei rosu

10 masline

100 g cascaval

5 oua

2 linguri smantana

Pesmet

Sare

Piper

1 lingura de ulei (pentru uns tava)

Mod de preparare Broccoli cu ficatei la cuptor

Fierbi ficateii de pui in apa cu sare, apoi il tai bucatele mai mici.

Desfaci broccoli si il fierbi in apa cu sare, timp de 4-5 minute. Ungi cu ulei un vas si il tapetezi cu pesmet. Bati ouale cu smantana si condimentezi dupa gust, cu sare si piper. Tai ardeiul si maslinele felii subtiri.

Amesteci ficateii de pui cu broccoli, ardei si masline si le pui in vasul yena.Adaugi ouale batute cu smantana si introduci vasul in cuptorul preincalzit la 180 de grade C si il lasi timp de 25-30 de minute. Scoti vasul, adaugi cascavalul dat pe razatoarea mare si introduci vasul la cuptor pentru cateva minute, pana se topeste.

