Articol publicat in: Politica

Buzatu: Nu e nevoie de niciun congres după moţiune. Ciolacu: Pentru PSD trebuie să urmeze o perioadă de reformă internă

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Dumitru Buzatu, liderul PSD Vaslui, a declarat joi, după moţiunea de cenzură, că nu este nevoie de un congres al partidului după Căderea Cabinetului Dăncilă. Nici Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor, nu agreează ideea unui congres. Foto: gov.ro Dumitru Buzatu consideră că Viorica Dăncilă trebuie susţinută în continuare în campania pentru alegerile prezidenţiale. "În general, lucrurile acestea ne afectează, dar eu cred că nu trebuie să se întâmple nimic altceva în PSD decât o campanie susţinută pentru sprijinirea candidatului pe care l-a propus şi după alegeri vom vedea ce va fi (...) În acest moment, nu e nevoie de niciun Congres. Există o conducere a partidului, există structuri ale partidului mobilizate pentru alegeri şi nu cred că un Congres ar aduce soluţii magice în ceea ce priveşte situaţia din PSD", a spus liderul PSD Vaslui. Întrebat dacă şansele Vioricăi Dăncilă la alegerile prezidenţiale scad, după succesul moţiunii de cenzură, el a răspuns: "S-ar putea să crească şansele doamnei Dăncilă. Vom vedea cum se vor comporta actorii politici în perioada imediat următoare căderii acestui Guvern". El a adăugat că PSD se va afla în opoziţie. "Evident că vom fi în Opoziţie. Văd că sunt o grămadă de oameni care profeţesc dispariţia PSD-ului sau mai ştiu eu ce cataclism, însă vreau să reamintesc că PSD este un partid de stânga, un partid care are vector ideologic destul de clar, are şi un sprijin al acestui vector în toate partidele socialiste şi social-democrate din UE şi cred că va rezista acestei perioade de criză", a susţinut el. Ciolacu: Pentru PSD trebuie să urmeze o perioadă de reformă internă Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor, a declarat că "pentru PSD trebuie să urmeze o perioadă de reformă internă" care să permită partidului "să câştige viitoarele alegeri parlamentare". "Cu largul sprijin al foştilor noştri colegi de la PSD care au preferat să se asocieze cu Băsescu, Orban şi Barna, moţiunea de cenzură a trecut. Aştept ca preşedintele României, Klaus Iohannis, să desemneze cât mai repede un premier care să vină cu un nou guvern în Parlament şi vom vedea atunci dacă vor exista suficiente voturi pentru a trece. Pentru PSD trebuie să urmeze o perioadă de reformă internă, care să ne permită să câştigăm viitoarele alegeri locale şi parlamentare. Nu cred că mai este momentul pentru analize, sondaje şi alte trageri de timp. Trebuie să trecem la acţiune!", a scris preşedintele Camerei Deputaţilor pe Facebook. Citeşte şi: Viorica Dăncilă îi dă replica lui Klaus Iohannis: Este artizanul acestui haos, să numească rapid un guvern capabil loading...

