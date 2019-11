CALAUZIRE ZILNICA Arhanghelul Mihail pe ZODII: DUMINICA 10 NOIEMBRIE 2019. Mesajul si rugaciunea zilei!

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !



Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.



Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !



Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.



Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC



REEVALUEAZA DACA ITI SUNT BENEFICI CEI CU CARE LUCREZI



Acest mesaj indica faptul ca exista posibilitatea ca specialistii cu care cooperezi in prezent pentru buna ta sanatate la orice nivel, fizic, mental sau emotional, sa nu fie eficienti pentru o situatie sau pentru tine, in general. Acest lucru nu inseamna ca ei nu sunt buni profesionisti ci ca nu sunt ceea ce ai tu nevoie acum sau ca nu sunteti pe aceeasi lungime de unda. Puteti avea, pur si simplu, viziuni diferite cu privire la modul de a obtine o stare buna de sanatate sau de recuperare in urma unei probleme ce implica si multe terapii alternative.



Indiferent de motive, Arhanghelul Mihail in cooperare cu Arhanghelul Rafael, ingerul suprem al sanatatii, te ghideaza spre noi vindecatori ce sunt mai potriviti pentru tine acum. Prima persoana la care te gandesti sau model de terapie de vindecare pe care o ai in minte este directia pe care esti sfatuit sa o explorezi. Vei primi informatii aditionale prin senzatii, ganduri si semne. Vei fi calauzit sa faci o tranzitie blanda si lenta de la actualele moduri de vindecare sau mentinere a sanatatii spre cele noi, mai compatibile cu nevoia ta.



ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : obtine si o a doua sau a treia opinie despre un diagnostic ; fii sincer cu tine insuti cu privire la emotiile si gandurile pe care le ai despre un medic cu care colaborezi acum, adevarul tau este in tine oricum ; schimba un protocol de medicamentatie daca cel actual nu da rezultatele dorite ; sa stii ca meriti sa ai parte de vindecatori pe toate planurile fiintei (fizic, emotional, mental, spiritual) care sa iti asculte preocuparile si care sa iti vorbeasca respectuos si sa te sustina si imputerniceasca ; fa-ti programari sa cunosti si alti vindecatori sau medici si descopera singur cu cine rezonezi si cu cine nu. Este foarte important sa ai o buna compatibilitate cu persoanele ce te sustin in procesul sanatatii.



Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Rafael, va multumesc pentru ca ma indrumati si ghidati spre cei mai buni vindecatori pentru a-mi mentine / recupera sanatatea deplina.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR



EVITA ALERGENII



Acest mesaj vine sa iti confirme faptul ca o problema de sanatate este cauzata sa axacerbata din cauza unei reactii alergice. Verifica-ti mai intai dieta, pentru ca voi oamenii consumati deseori substante care va provoaca alergie. Dupa ce ai investigat dieta si ti-ai observat reactiile din corp in functie de ce mananci, verifica-ti factorii alergeni din casa. Tu sau persoana la care te gandesti esti sensibil si trebuie sa iti onorezi corpul. Sistemul imunitar iti raspunde in feluri diferite si este un bun moment sa diminuezi iritantii toxici. De regula, primii ce iti vin in minte sunt cei pe care trebuie sa ii elimini, pentru ca raspunsul iti este dictat de intuitia si ghidarea ta interna. Cere-ne ajutor sa faci schimbari sanatoase, cum ar fi sa iti detoxifiezi casa dar si viata de situatii sau oameni ce iti provoaca reactii alergice la fel precum un aliment sau o substanta chimica. Fa schimbari sanatoase si lasa in urma ceea ce nu iti este benefic.



ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : incredinteaza lui Dumnezeu si ingerilor dependenta de substantele ce iti provoaca alegii ; participa la programe care te ajuta sa te eliberezi de dependente ; este timpul sa traiesti intr-un mediu mai sanatos ; cumpara un purificator de aer pentru casa si biroul tau ; curata-ti pernele si covoarele de factori alergeni precum acarienii si praful.



Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc ca ma sustii sa imi dau seama care sunt schimbarile benefice pe care merita sa le fac in viata mea pentru a trai usor si bine.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI



HIDRATEAZA-TE INTELIGENT



Acest mesaj vine sa iti reaminteasca faptul ca starea ta de bine, sanatate si vitalitate beneficiaza mai mult daca iti cresti consumul de apa zilnica. Corpul uman este facut peste 80% din apa, deci apa din toate sursele este vitala pentru corp. Se pare ca este implicata o deshidratare care ti-a scazut nivelul de energie si ti-a creat anumite dezechilibre. Este timpul sa iti cresti portia de apa pe care o bei, tu sau o persoana draga la care te gandesti acum. Chiar si mai bine ar fi sa rostesti o rugaciune asupra apei inainte sa o bei, sa o binecuvantezi si sa o incarci prin intentia ta cu energia benefica pe care doresti sa o introduci in corp atunci cand o bei. Poti scrie pe sticla de apa cuvintele a caror energie doresti sa le consumi (iubire, prosperitate, sanatate, te iubesc, sunt fericit, merit, etc). Vibratia apei capteaza vibratia cuvintelor scrise sau rostite.



ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : evita consumul de substante ce contribuie la deshidratare precum sarea, alcoolul, cafeina si fructele uscate ; inlocuieste apa minerala carbogazoasa cu apa plata ca sa iti mentii corpul hidratat optim ; treci la consumul unei ape de calitate superioara si bine filtrate ; bea mai multa apa peste zi, chiar daca nu iti este sete (de regula cand iti e sete inseamna ca deja celulele iti sunt deshidratate) ; fa exercitii fizice sau sauna ca sa te detoxifici prin transpiratie.



Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc ca ma motivezi si ma ghidezi sa beau mai multa apa pentru ca sanatatea, energia si apetitul meu sa functioneze la nivele optime in fiecare zi.



