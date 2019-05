CĂLĂUZIRE ZILNICĂ Arhanghelul Mihail pe ZODII: DUMINICĂ 12 MAI 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Petrece mai mult timp in aer liber.

Ingerii iti trimit un mesaj, cerandu-ti sa mergi afara si sa te conectezi la energiile naturii. Aerul proaspat si racoros te va ajuta sa auzi mai usor si mai clar vocea divina, iar peisajul natural iti va relaxa trupul si mintea. Toti acesti factori reduc stresul si grijile, ceea ce iti va permite sa atragi entitati favorabile si sa manifesti dorinte la niveluri mai inalte. Gandeste-te la activitatile in aer liber ca la o investitie care iti aduce dividende in toate privintele.

Semnificatii specifice posibile : fa mai multa miscare ; fa plimbari sau drumetii ; fa fotografii in natura ; asigura-te ca locuinta este favorabila sanatatii, curatand-o energetic ; pastreaza plante si alte elemente naturale acasa ori la munca ; misiunea ta personala in aceasta viata implica si mediul sau animalele ; deschide ferestrele des pentru ca aerul proaspat sa poata intra acasa ori la serviciu.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc ca ma motivezi sa imi petrec mai mult timp in aer liber si sa ajuti sa ma relaxez si sa ma bucur de viata conectandu-ma cu natura.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Bazeaza-te pe sprijinul lui Dumnezeu si al ingerilor

Tu esti o persoana puternica si independenta dar uneori orice persoana are nevoie de sprijin iar pentru tine acum este un asemenea moment. Aceasta carte te calauzeste sa lasi aceasta situatie in seama lui Dumnezeu si al ingerilor. Daca incerci sa o rezolvi fara ajutor din afara, vei purta povara unei griji inutile care te impiedica sa gasesti solutia potrivita. Cand permiti altora sa te ajute si sa te sprijine, puterea creste.

Semnificatii specifice posibile : cere ajutor ; lasa-i pe altii sa te ajute atunci cand se ofera ; cere ajutor familiei si prietenilor ; apeleaza la un consilier pentru a putea vorbi deschis despre sentimentele proprii.

Rugaciune : Doamne Dumnezeule si voi ingerilor, las acum pe deplin in seama voastra aceasta situatie [descrie pe scurt situatia]. Ma dau deoparte si permit minunilor divine sa straluceasca in toate persoanele si toate lucrurile implicate. Multumesc, multumesc, multumesc !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Aceasta situatie este deja rezolvata

Acest mesaj vine sa te asigure ca situatia care te preocupa s-a incheiat in mod fericit. Ingerii au lucrat in culise pentru a vindeca sursa grijilor tale. Desi s-ar putea sa nu fi vazut inca felul in care s-a rezolvat, ai incredere ca asa s-a intamplat. Lasa grijile si relaxeaza-te, avand siguranta ca totul merge bine.

Semnificatii specifice posibile : Nu e nimic de care sa te ingrijiorezi ; Totul se va termina cu bine ; Aceasta relatie merita sa fie salvata ; Ramai in situatia actuala fiindca problemele se vor rezolva curand.

Rugaciune : Las toate grijile si preocuparile in seama ta, in schimbul adevaratei paci in toate aspectele. Iti multumesc ca ai rezolvat aceasta situatie intr-un mod perfect divin pentru toti oamenii implicati.

